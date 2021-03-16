У норвезькій столиці Осло на тлі погіршення ситуації з COVID-19 ввели жорсткий карантин. Нові обмеження стануть найсуворішими за весь час пандемії.

У місті також продовжують діяти карантинні заходи, які ввели раніше. До 7 квітня залишаються закритими всі магазини (окрім продуктових), ресторани, культурні установи та тренажерні зали.

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Що каже місцева влада

Міський голова Раймонд Йохансен зазначив, що епідемситуація погіршилася через те, що люди збиралися разом на приватних вечірках вдома та заводили занадто багато нових контактів.

Зі свого боку Начальник служби охорони здоров'я столиці Роберт Стін заявив, що зараз в Осло активно поширюються британський штам COVID-19.

При цьому він додав, що у лікарні стали частіше госпіталізувати молодих пацієнтів, які народилися в 90-х роках.

Частіше почали хворіти діти

Почастішала також захворюваність серед дитячого населення – хворіють діти 6 – 12 років.

Саме тому міська влада прийняла рішення відновити дистанційне навчання у старших класах початкової й середньої школи.

Зверніть увагу! Минулого тижня в Осло зафіксували найбільшу кількість випадків зараження з початку пандемії – 1967.

Ситуація з коронавірусом у Норвегії: коротко