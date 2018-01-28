Столицю Ірану Тегеран паралізував снігопад: вражаючі фото та відео

У столиці Ірану Тегерані закрили аеропорти й школи через снігопади. Також школи закриті в декількох інших частинах країни.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Сотні машини опинилися в полоні негоди та застрягли прямо на дорозі. Для допомоги автомобілістам мобілізували сотні груп Червоного Півмісяця. Крім того, державний телеканал Press TV повідомив, що залізничне сполучення між Тегераном і містом Машхад на північному сході країни також призупинили.

У Ірані заявили, що близько 6,6 тисячі людей доставили до пунктів тимчасового розміщення. А за повідомленнями місцевих ЗМІ, велика кількість дротів електромереж і автомобілів пошкоджені через падіння дерев.

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Варто зазначити, що в середньому температура повітря в цьому регіоні в січні трохи нижче +20 градусів, проте саме в першому місяці нового року в Ірані випадає найбільша кількість опадів – 36 міліметрів. Зараз же температура в столиці країни опустилася до - 4 градусів, тому і випав лапатий сніг.

Тим часом користувачі соціальних мереж діляться фотографіями та відео вражаючого снігопаду в столиці Ірану.