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Стоматолог розповів, чому небезпечно відбілювати зуби вдома

00:21, сьогодні 310 Читать новость на русском
Відбілювання зубів у домашніх умовах
Відбілювання зубів у домашніх умовах / cuisineandhealth.com

Нині в інтернеті є чимало "рецептів" для відбілювання зубів у домашніх умовах. У різних статтях зуби радять відбілювати содою, перекисом водню, активованим вугіллям, лимоном, йодом та іншими, дешевими підручними засобами.

Однак таке "відбілювання" може лише нашкодити зубам, про це пише видання "Живи активно".

Як пояснив дантист Михайло Єфімов, таке "відбілювання" дуже агресивне щодо зубної емалі. І з часом воно дасть зворотний ефект – емаль буде частіше набирати наліт.

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При цьому він додав, що зуби справді можна відбілити і вдома, однак цей процес тривалий і має бути скоординований стоматологом.

"Пацієнт приходить до мене, я роблю відбитки його зубів і виготовляю силіконову капу, на яку заноситься відбілюючий гель. Існує певний графік використання капи з подальшою прогресією в часі. І пацієнт сам вирішує, коли зупинитись. Але є одне "але", цю процедуру можна використовувати тільки на здорові (позбавлені карієсу) зуби", – пояснив стоматолог.

Ще один варіант – відбілювання у кабінеті стоматолога. Воно більш агресивне через високу концентрацію карбаміду, зате дає результат за один прийом. Іноді для цього використовують спеціальну лампу, яка прискорює дію гелю.

"І все ж, варто пам’ятати, що будь-яке відбілювання спрямоване на пігменти, які зуб вбирав протягом всього життя, тому не варто очікувати, що ваші зуби стануть ідеально білими", – додав стоматолог.

via GIPHY

Теги: LifeStyle Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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