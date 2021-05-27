Жінка розповіла журналістам, що домовлялася з лікарями про операцію з видалення тільки 3 зубів. А звернулася для цього до приватної клініки в Ірпені.

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9-річна дівчинка втратила 12 молочних зубів у результаті операції

9-річна Ніка боялася стоматологів, тому батьки для лікування її зубів вирішили звернутися до приватної клініки в рідному Ірпені. Там обіцяли видалити хворий молочний зуб безболісно і під загальним наркозом.

Але під час огляду з'ясувалося, що видаляти треба ще 2 зуби – розташовані поруч із тим, який болів.

Мама підписала договір, але, за її словами, не зауважила, що графа про кількість зубів була незаповненою.

І от коли дитину вже ввели у наркоз, мамі лікарі запропонували погодитися на видалення геть усіх молочних зубів дівчинки.

Надія – мати Ніки – каже, що згоди не дала. Однак операцію зробили, і зуби видалили – 12 штук. Після чого виставили рахунок на 13 тисяч гривень.

У клініці кажуть, що мама знала про видалення 12 зубів її дитини

Співвласники клініки повідомили журналістам, що мама знала про видалення саме 12 зубів. І навіть наполягли, що не вважають операцію з видалення дитині одночасно 12 зубів складною та травматичною.

Мовляв, дитині вони насправді допомогли, бо хворі на карієс зуби з часом все одно б заважали росту постійних.

Утім, інші стоматологи, до яких журналісти звернулися за консультацією, стверджують, що без цих видалених зубів у дівчинки можуть і не вирости постійні. Бо вони "не знають, куди лізти".

Тим часом родина Ніки найняла адвоката, і підготувала скаргу в МОЗ.

Батьки хочуть, аби ситуацію перевірила клініко-експертна комісія. Якщо ж і потім клініка не визнаватиме провину, то подаватимуть заяву до суду.

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