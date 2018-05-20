Стоматологи назвали 5 продуктів для здоров'я зубів

Науковці знайшли просте рішення чищення зубів, коли під рукою немає зубної щітки та пасти.

Канадські стоматологи з університету Торонто провели дослідження, під час яких з'ясували, які продукти можуть допомогти підтримувати гігієну ротової порожнини, передає 7mednews.

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З їх слів, ефективно допоможуть очистити рот від залишків їжі яблука, які містять велику кількість води та корисних речовин. А ще через свою структуру цей фрукт допоможе підлікувати ясна.

Властивості яблук зміцнюють їх та борються з бактеріями, які викликають карієс. Особливо корисними для зубів будуть зелені сорти яблук.

Полуниця також допомагає захищати зуби від карієсу. А яблучна кислота ягоди очищає зуби та запобігає їх руйнуванню.

Броколі багата на клітковину та корисні речовини, які допомагають зменшити запалення ясен і захистити емаль.

Захистити зубну емаль допоможе багатий на білок, кальцій і фосфати сир. Він ще й зміцнює ясна, кісткову систему та запобігає поширенню карієсу.

Стоматологи зазначають, апельсин реально може замінити зубну пасту. А все завдяки пектиновій, лимонній і аскорбіновій кислотам, які допомагають боротися з карієсом.