Стопами матері: Тіна Кароль показала, як вчить сина грати на фортепіано

Українська співачка Тіна Кароль не часто має можливість бачитись з сином, оскільки в неї напружений творчий графік, а 9-річний син Веніамін перебуває на навчанні в Лондоні. Але час, проведений разом, не був витрачений дарма.

Відтак, співачка опублікувала у своїх Instagram-Stories зворушливе відео, у якому похвалилася вміннями свого сина. Він не лише вміє танцювати гопак, як вона розповідала про це раніше, а й добре вміє грає на фортепіано.

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9-річний син швидко все схоплює та вміло перебирає пальцями на клавішах. Тіна лише інколи вказує на ноти та допомагає співом.

Допис, поширений Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 20 Чер 2018 р. о 3:06 PDT

Як відомо, син Веніамін від її покійного чоловіка Євгена Огіра росте та навчається у Лондоні, Великобританія. Хлопчик там ходить в українську громаду і живе в українській родині.