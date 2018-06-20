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Стопами матері: Тіна Кароль показала, як вчить сина грати на фортепіано

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Тіна Кароль з сином Веніаміном (архівне фото)
Тіна Кароль з сином Веніаміном (архівне фото) / Фото з соцмереж

Українська співачка Тіна Кароль не часто має можливість бачитись з сином, оскільки в неї напружений творчий графік, а 9-річний син Веніамін перебуває на навчанні в Лондоні. Але час, проведений разом, не був витрачений дарма.

Відтак, співачка опублікувала у своїх Instagram-Stories зворушливе відео, у якому похвалилася вміннями свого сина. Він не лише вміє танцювати гопак, як вона розповідала про це раніше, а й добре вміє грає на фортепіано.

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9-річний син швидко все схоплює та вміло перебирає пальцями на клавішах. Тіна лише інколи вказує на ноти та допомагає співом.

 

Як відомо, син Веніамін від її покійного чоловіка Євгена Огіра росте та навчається у Лондоні, Великобританія. Хлопчик там ходить в українську громаду і живе в українській родині.

 

 

Теги: Музика LifeStyle Діти Тіна Кароль
Джерело: 24 Канал
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