Стопами Усика: молодий українець визнаний найкращим боксером світу

Міжнародна боксерська асоціація визнала українського боксера Олександра Хижняка найкращим боксером світу незалежно від вагових категорій у 2017 році.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України.

Цікаво, що таку ж нагороду отримав український боксер Олександр Усик у 2011 році.

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Так, у 2017 році Хижняк отримав всі можливі золоті нагороди боксерських змагань. Він став чемпіоном Європи у віковій групі до 22 років, отримав титул найкращого боксера на чемпіонаті Європи в Харкові, а також виграв золото чемпіонату світу в Гамбурзі.

"Подібні нагороди стали неабияким стимулом для того, щоб ще з більшою мотивацією працювати задля здобуття нових вершин. Моя головна мета – нагорода Олімпійських ігор і зроблю все від себе можливе аби якомога краще підготуватися до ліцензійного чемпіонату світу 2019 року та здобути перепустку на Олімпіаду Токіо-2020", – сказав Хижняк про свою нагороду.

Раніше Олександр Хижняк встановив національний рекорд за кількістю виграних титулів за рік.