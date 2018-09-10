15:38
10 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
21°C 12°C
  • вівторок
    22°C 14°C
  • середа
    22°C 12°C
  • четвер
    24°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Патріарх Кіріл – справжній росіянин. Космічний провал РФ
Вєсті Кремля
18:33, 8 вересня
Вєсті.UA. Жир. Математика від Порошенка. Пекельні задуми Марченко
Вєсті.UA
19:03, 8 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, 7 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, 7 вересня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Сторінка iPhone 9 з'явилася на офіційному сайті Apple

326 Читать новость на русском
Apple готує до презентації iPhone 9
Apple готує до презентації iPhone 9 / unsplash

Новий 6,1-дюймовий iPhone дійсно вийде під назвою iPhone 9 в п'яти кольорових рішеннях. На це вказують фото, ймовірно, зроблені із офіційного сайту Apple із новими моделями смартфонів.

Про це повідомляє SlashLeaks.

Читайте також: "Небюджетний" iPhone 9: експерти назвали нову ціну смартфона

Витік підтверджує прогнози галузевих аналітиків, які пророкують 6,1-дюймовому апарату помаранчеву, синю і червону варіації на додаток до білої і темно-сірої, а також одиночний модуль основної камери і вигляд задньої панелі, характерний для торішнього iPhone 8.

iPhone 9
Кольори  iPhone 9

Інший знімок також не є одкровенням, хоч і вказує на появу в модельному ряду Apple 6,5-дюймового смартфона. Саме йому належить стати найтоповішим апаратом, який пропонує не тільки найсерйознішу діагональ дисплея, а й найвищу роздільну здатність.

iPhone 9
Сторінка  iPhone 9 на сайті Apple

Єдиною "темною" конячкою другого знімка є перший апарат зліва. Цілком можливо, що це оновлений iPhone 7, згадку про який помітили ще у базі даних середовища для розробки Xcode. Смартфон має зберегти зовнішність оригіналу, отримавши тільки прискорену пам'ять.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони iPhone Apple
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук