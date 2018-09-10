Сторінка iPhone 9 з'явилася на офіційному сайті Apple

Новий 6,1-дюймовий iPhone дійсно вийде під назвою iPhone 9 в п'яти кольорових рішеннях. На це вказують фото, ймовірно, зроблені із офіційного сайту Apple із новими моделями смартфонів.

Про це повідомляє SlashLeaks.

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Витік підтверджує прогнози галузевих аналітиків, які пророкують 6,1-дюймовому апарату помаранчеву, синю і червону варіації на додаток до білої і темно-сірої, а також одиночний модуль основної камери і вигляд задньої панелі, характерний для торішнього iPhone 8.



Кольори iPhone 9

Інший знімок також не є одкровенням, хоч і вказує на появу в модельному ряду Apple 6,5-дюймового смартфона. Саме йому належить стати найтоповішим апаратом, який пропонує не тільки найсерйознішу діагональ дисплея, а й найвищу роздільну здатність.



Сторінка iPhone 9 на сайті Apple

Єдиною "темною" конячкою другого знімка є перший апарат зліва. Цілком можливо, що це оновлений iPhone 7, згадку про який помітили ще у базі даних середовища для розробки Xcode. Смартфон має зберегти зовнішність оригіналу, отримавши тільки прискорену пам'ять.

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