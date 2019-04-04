Стосунки НАТО та України: як допомагають та коли приймуть до Альянсу

Повна бойова готовність, збільшення кількості кораблів та навіть повітряна безпека. Такі заходи безпеки вже другий день обговорюють на саміті НАТО у Вашингтоні. Там не визнають анексію Криму та критикують російську агресію на Сході. Та коли ж будуть готовими прийняти нас, як повноцінних членів Альянсу, з'ясовували журналісти 24 каналу.

Україна

Екіпаж канадського фрегата "Торонто" вітав гостей на своєму борту в Одесі.

Читайте також: НАТО має серйозного противника, і це не Росія, – Washington Post

Гордість північноатлантичного флоту вражала масштабами артилерійської, торпедної та протиповітряної зброї.



Канадський фрегат "Торонто"

Неподалік знаходиться борт військово-морського лайнера Іспанії – "Санта-Марія". У складі другої Постійної військово-морської групи НАТО ці судна слідкували за безпекою у Чорному морі. Також вони візьмуть участь у спільних військово-морських навчаннях з українськими кораблями.

Під час кількох останніх днів ми зустрілися з представниками українських ВМС. Також провели ряд візитів і під час цих зустрічей підготувалися до військових навчань, які незабаром проведемо,

– розповів командувач фрегата "Торонто" Мартін Флует.

В акваторії Чорного моря чергує п’ять кораблів північноатлантичного альянсу, проте незабаром їхня кількість збільшиться.

Вашингтон

Про Україну згадують майже на кожній панелі саміту НАТО у Вашингтоні. Міністри країн-членів альянсу розглянуть ймовірність повітряного стеження за безпекою українських кораблів у Чорному та Азовському морях. Генсек Єнс Столтенберг вже анонсував повну бойову готовність військ до протидії будь-якої агресії з боку Кремля.

Вперше наші війська перебувають на Сході у повній бойовій готовності. Ми втричі підняли розмір сил реагування НАТО, модернізували нашу командну структуру, підсилили кіберзахист і збільшили підтримку наших близьких партнерів Грузії та України. Адже ці суверенні держави обрали йти власним шляхом,

– повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.



Генсек НАТО Єнс Столтенберг

У партнерстві з альянсом Україна перебуває майже від початку власної незалежності. Щоправда, курс на членство українська влада взяла тільки після Революції гідності. Після початку російської окупації Північноатлантичний альянс періодично надавав Україні допомогу, проводив навчання зі своїми військовими, виділяв протитанкову ракетну зброю.

Для нас єдиний шлях бути в безпеці – це стати членом того цивілізаційного альянсу, яким є Північноатлантичний альянс. Насправді це далеко не тільки про військове співробітництво, а це про стандарти та підходи до розвитку суспільства, до демократичних процесів, які мали б керувати країною,

– віце-прем'єр-міністр з питань євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Наблизитись до членства Україна може наприкінці 2019 року. Вже погодили Річну національну програму Україна–НАТО, в рамках якої мають виконати новий план стратегічних реформ.

Читайте також: Історія створення НАТО: все, що треба знати про найпотужнішу організацію світу

Якщо ж Україна успішно реалізує програму, то вже на грудневому саміті може отримати конкретний план дій щодо членства в НАТО від представників Альянсу.