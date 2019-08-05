Стосунки "Зе-команди" з журналістами: як прагне спілкуватися з населенням Зеленський

Епоха постправди, знущань і тролінгу – так чимало журналістів відреагували на ситуацію із заявою Андрія Богдана про відставку. Обурило медійників і те, що команді Зеленського вони нібито не потрібні. Бо у партії хочуть спілкуватися із виборцями через соціальні мережі. Однак медіаексперти переконують, це відключає у людей критичне мислення, тому журналісти мають контролювати владу.

"Ми спілкуємося із суспільством без посередників. Без журналістів", – заявив Андрій Богдан. Так голова Офісу Президента прокоментував вкид своєї заяви про відставку в ЗМІ.

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Фото документа від джерела на Банковій отримали кілька медійників, як інсайд. А в Офісі ігнорували Запити від журналістів про підтвердження інформації.



Пост Крістіни Бердинських у соціальній мережі Facebook

Врешті виявилося, що заяву Богдан таки написав, але на майбутнє. Проте самої відставки не було. Деякі журналісти переконані, що інформаційний шум здійняли дарма, а посаду пана Богдана переоцінюють.

Голова Офісу Президента має олівці гострити для президента. Стежити за його робочим графіком і так далі,

– заявила співзасновниця і ведуча "Громадського радіо" Наталія Соколенко.

Саме медіа і забезпечили перемогу команді Зеленського, але не новини, а розважальні програми і серіали. Говорити із виборцями вони продовжують у стилі шоу – через соціальні мережі.



Володимир Зеленський та ЗМІ

Самого Зеленського також відкритим до медіа не назвеш. Він досі не дав жодного інтерв'ю після інавгурації. Окрім машини "Тесла", розмову із якою виклали на Facebook сторінці.

Попередник Петро Порошенко із медіа мав напружені стосунки. Завдяки розслідувачам його ім'я лунало в корупційних скандалах. Тут можна згадати оборудки в енергетиці чи схеми в "Укроборонпромі".



Петро Порошенко

Президент-втікач Віктор Янукович журналістів теж не любив. Максимум запрошував познімати як тренується в Межигір'ї. Частіше відверто зневажав. Журналістка Наталя Соколенко пригадала, що на запитання, чого його син у Раді кнопкодавить, отримала лише хамство у відповідь.



Віктор Янукович

Соколенко пояснила, що нова влада сприймає ЗМІ як частину старої системи. Тому "Зе-Команда" хоче обійтися без преси та зайвої критики, але це триватиме недовго.

"Потреба в професійній журналістиці дуже швидко повернеться до суспільства, коли будуть сформовані органи влади. Коли треба буде виконувати політичні обіцянки. Коли будуть помилки", – співзасновниця і ведуча "Громадського радіо" Наталія Соколенко.

Медіаекспертка Наталія Лігачова вважає, що пости в соціальних мережах відключають критичне мислення. Завдання саме журналістів їх осмислити і поставити питання від імені аудиторії.

В соціальних мережах вона (людина – 24 канал) може отримати піар Богдана, Зеленського, Порошенка, Ляшка – кого завгодно. Вони розкажуть, які вони красиві. Задача журналістів вияснити чи вони розуміють, можуть і хочуть. Чи не крадуть при цьому та чи не займаються корупцією,

– пояснила шеф-редакторка видання "Детектор медіа" Наталя Лігачова.

Утім, подекуди медійники забувають про свою функцію: бути не посередниками між владою і громадянами, а адвокатами інтересів суспільства. Тому піддаються на провокації влади.