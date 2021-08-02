Про це повідомили 31 липня. На кожному з розклеєних аркушів є заголовок "Для моєї!".

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Написав усе віршами

Всі ці оголошення написані ручкою. На них чоловік у віршованій формі написав про те, що його серце наче вкривається льодом. Проте її любов зможе розтопити цю кригу.

Маленька моя! Я дуже тебе люблю! Пробач мене, будь ласка! Навіки твій К♢.

– мовиться в завершенні цих послань.

У коментарях до допису про оголошення в мережі думки людей розділилися. Хтось захоплюється та вважає це вкрай романтичним вчинком. Проте є й ті, хто скептично ставляться до такого способу вибачення.



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Зверніть увагу! Найважливіше, що потрібно робити для близької людини – показувати, як сильно ви її любите. Проте у довготривалих стосунках це буває важко робити, оскільки "Я тебе кохаю" втрачає свою силу та стає буденністю. Як правильно говорити про свої почуття коханим – читайте за посиланням.