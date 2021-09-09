Вони пояснили такий ажіотаж тим, що їм нібито пригрозили штрафами, якщо не зробити це якнайшвидше. Проте у військкоматі сказали, що цей поспіх юнаків є марним.

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"Ранок починається не з кави"

Про цей інцидент спочатку повідомили в місцевому телеграм-каналі. На відео, яке зняли о 7 ранку, було видно вже щонайменше 30 – 40 людей.

Якими саме штрафами лякали – невідомо. Проте помітно, що це справді стимулювало першокурсників принести довідки негайною. У коментарі до відео іронічно зазначили, що "ранок починається не з кави".

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Могли не поспішати

Журналісти поспілкувалися щодо цього з військовим комісаром обласного територіального центру комплектування Юрієм Калгушкіним. Він сказав, що студенти справді мають ставати на військовий облік після того, як поселилися в гуртожиток.



У зв'язку з цим на цьому тижні відбувся невеликий ажіотаж. Про жодні штрафи не йдеться. Навпаки, ми намагаємося всіляко йти назустріч студентам і, по можливості, продовжуємо терміни оформлення документів,

– сказав Калгушкін.

Також він додав, що співробітники військових комісаріатів намагаються максимально дотримуватися рекомендацій медиків. Вони стежать за соціальною дистанцією, тому в приміщення впускають не більше 10 людей.