"Страх – це шлях до втрати власного я": Тіна Кароль про виклик стати продюсером премії M1

Українська співачка Тіна Кароль нещодавно стала музичним продюсером премії "М1 Music Awards". Зірка розповіла своїм шанувальникам, як нелегко далось їй це рішення.

У своєму новому Instagram-дописі Тіна Кароль поділилась, що поряд зі страхами стояло неймовірне бажання дізнатись щось нове та прийняти для себе нелегкий виклик у зовсім новій справі.

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Музично оформити премію М1 і страшно, і страшно цікаво. Подумавши недовго, я погодилася. Не хотіла шкодувати на наступний день після премії, що я цього не зробила. Нічого не бійтеся заздалегідь!,

– прокоментувала свій вибір артистка.

Виконавиця додала, що страхи лише стирають особистість людини, тому найважливіше боротись зі своїми внутрішніми демонами і бути чесним перед собою.

"Страшно втратити себе у власних страхах і потураннях фразочками "будь тихіше води, нижче трави" або "ініціатива карається" або, улюблена фраза, "нехай інші першими обпечуться"... Страх – це шлях до втрати власного я, втрати особистості. Кожен з нас індивідуальність. Не душіть свій дар боязкістю. Будьте чесними перед собою. А я буду чесна перед вами. Обіцяю", – підсумувала схвильована Тіна Кароль, додавши до своєї публікації таємниче фото.

Варто додати, що Тіна Кароль за час своєї музичної премії чотири рази отримувала премії "М1 Music Awards". Прийдешня музична подія відбудеться у столичному "Палаці спорту" 1 грудня. Упродовж цього місяця Тіна Кароль та її команда підготують для церемонії яскраве шоу з ефектними постановками, які обіцяють вразити кожного.