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      "Страх – це шлях до втрати власного я": Тіна Кароль про виклик стати продюсером премії M1

      307 Читать новость на русском
      Тіна Кароль
      Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol

      Українська співачка Тіна Кароль нещодавно стала музичним продюсером премії "М1 Music Awards". Зірка розповіла своїм шанувальникам, як нелегко далось їй це рішення.

      У своєму новому Instagram-дописі Тіна Кароль поділилась, що поряд зі страхами стояло неймовірне бажання дізнатись щось нове та прийняти для себе нелегкий виклик у зовсім новій справі.

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      Музично оформити премію М1 і страшно, і страшно цікаво. Подумавши недовго, я погодилася. Не хотіла шкодувати на наступний день після премії, що я цього не зробила. Нічого не бійтеся заздалегідь!,
      – прокоментувала свій вибір артистка.

      Виконавиця додала, що страхи лише стирають особистість людини, тому найважливіше боротись зі своїми внутрішніми демонами і бути чесним перед собою.

      "Страшно втратити себе у власних страхах і потураннях фразочками "будь тихіше води, нижче трави" або "ініціатива карається" або, улюблена фраза, "нехай інші першими обпечуться"... Страх – це шлях до втрати власного я, втрати особистості. Кожен з нас індивідуальність. Не душіть свій дар боязкістю. Будьте чесними перед собою. А я буду чесна перед вами. Обіцяю", – підсумувала схвильована Тіна Кароль, додавши до своєї публікації таємниче фото.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

       

      Варто додати, що Тіна Кароль за час своєї музичної премії чотири рази отримувала премії "М1 Music Awards". Прийдешня музична подія відбудеться  у столичному "Палаці спорту" 1 грудня. Упродовж цього місяця Тіна Кароль та її команда підготують для церемонії яскраве шоу з ефектними постановками, які обіцяють вразити кожного.

      Теги: LifeStyle Тіна Кароль Нагороди Музика
      Джерело: 24 Канал
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