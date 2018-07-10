"Страх і розгубленість": екс-дипломати написали Трампу листа-застереження щодо саміту з Путіним

15 колишніх міністрів закордонних справ з усього світу та екс-держсекретар США Мадлен Олбрайт написали главі Білого дому листа, в якому закликають Дональда Трампа зміцнити стосунки із західними союзниками під час саміту НАТО у Брюсселі і попереджають, що ігнорування загрозу з боку путінської Росії було б серйозною помилкою.

Спільний лист світових дипломатів був направлений главі адміністрації США у понеділок, 9 липня, повідомляє Politico.

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Існування цього листа підкреслює глибину занепокоєння на Заході через поведінку Трампа, зауважує видання.

Зокрема, за словами Мадлен Олбрайт, в Європі зараз переважають емоції "страху і розгубленості". "Я вже дуже давно не бачила такої стурбованості через те, що відбувається, і спроб зрозуміти, яку позицію займають США", – поділилася Олбрайт. На її думку, особливо гостре хвилювання викликане заявами та вчинками Трампа на саміті "Великої сімки" минулого місяця, на якому він "принижував лідерів Канади та Німеччини".

Колишні міністри зазначають, що співпраця між Росією і США була б цінною з низки питань, зокрема, щодо війни в Сирії, однак "покращення відносин з Москвою не самоціль, а засіб для досягнення ширших дипломатичних цілей".

Як вказано у стратегії національної безпеки авторства вашої адміністрації, Росія робить зусилля, щоб послабити вплив США і спричинити розкол між Америкою та її союзниками в Європі. Дії Росії в Криму і на сході України порушили суверенітет України та міжнародне право. Її втручання у вибори по всьому світу підриває довіру до демократії. Ігнорувати ці дії або приймати їх було б серйозною помилкою, що спонукає до подальшої агресії та нестабільності,

– цитує видання уривок з листа.

Документ підписали екс-глави МЗС таких країн, як Канада, Німеччина, Болгарія, Румунія, Іспанія, Бельгія, Естонія, Люксембург, Італія, Нова Зеландія, Великобританія, Австрія, Нідерланди, Норвегія.

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Нагадаємо, саміт НАТО за участі Дональда Трампа проходитиме 11-12 липня у Брюсселі, після чого у глави Білого дому запланована зустріч із лідером РФ Володимиром Путіним. Саміт двох президентів відбудеться 16 липня в столиці Фінляндії – Гельсінкі.



За словами радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона, який був з візитом у Москві, президент США Дональд Трамп питатиме Володимира Путіна про його заперечення того, що Росія втрутилась в американські вибори 2016 року. Він також зазначив, що позиція США щодо санкцій полягає в тому, що вони повинні залишатися. Крім того, Болтон заявив, що слова Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією Сполучених Штатів.