"Страх має великі очі": у Путіна прокоментували інформацію про російських найманців у Венесуелі

У Москві продовжують спростовувати повідомлення низки ЗМІ про направлення до Венесуели росіян для охорони президента країни Ніколаса Мадуро. Цього разу до заперечень приєднався і прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Про це він заявив російським ЗМІ, пише "ТАСС".

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24 канал повідомляв, що близько півтисячі російський найманців відправили до Венесуели, аби вони охороняли диктатора Ніколаса Мадуро від протестувальників. Мовиться, зокрема, про військових із приватної компанії "Вагнера", які донедавна воювали на боці бойовиків на Донбасі.

У Росії усе заперечують. Найперше відреагували у комітеті з оборони та безпеки Ради Федерації, тепер інформацію прокоментував і Пєсков.

Той заявив, що не підтверджує прибуття "російських бійців" до Венесуели.

Та ні, звичайно… У страху очі великі,

– додав прес-секретар президента.

Що відбувається у Венесуелі?У Венесуелі протестувальники 23 січня вийшли на багатотисячний мітинг із вимогою скинути диктатора Ніколаса Мадуро, який правив країною останні 5 років та оголосив про свою перемогу на чергових виборах у 2018 році. Тим часом лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни. Одразу після цього президент США Дональд Трамп заявив, що визнає лідера опозиції Венесуели "тимчасовим президентом". Свою підтримку опозиційному лідеру також висловили Канада, Бразилія, Парагвай, Колумбія, Перу і Чилі. Під час протестів та сутичок із поліцією вже загинуло щонайменше 26 людей. Україна висловила свою підтримку громадянам Венесуели, а глава МЗС Клімкін навіть порівняв події із тими, що мали місце під час Революції Гідності в Україні.

Дивіться відео про протести у Венесуелі: