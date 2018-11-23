Страна, у которой получилось: как Израиль добился своей независимости

Мы любим сравнивать Украину с другими странами. Особенно с теми, кто отвоевал свою независимость. Мы осуждаем нашу реальность за то, что она не похожа на героический эпос. Что за пять лет коррупция и неэффективность не исчезли из нашей жизни. И всякий раз киваем на пример других стран, будучи убеждены, что их путь к свободе и суверенитету был ровным и без ухабов.

Проблема лишь в том, что мы понятия не имеем, через что им пришлось пройти.

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Например, Израиль. Страна, мужественно сражавшаяся против всех. Выигравшая войны и создавшая самый комфортный оазис на Ближнем Востоке. Мы хотим быть на него похожими и копировать его рецепты. Так ведь они на ладони.

Нужно всего лишь мобилизовать 40% трудоспособного населения в армию и вспомогательные части. Потерять в сражениях четыре тысячи солдат при общей стартовой численности армии в 30 тысяч. Да, израильская армия увеличилась вчетверо за время войны за независимость, но в относительных цифрах потери в разы превышают те, что понесла украинская сторона.

"Израильский опыт" – это ортодоксы, протестующие против войны в их поселениях. Жесточайший конфликт между "левыми" и "правыми". Война регулярной армии против дружественных добровольческих подразделений. А также, устранение неконтролируемых радикалов – которые, между прочим, пережили Вторую мировую и Холокост. Отчаянные споры о том, принимать ли компенсации от Германии.



Израильская аримия

"Израильский опыт" – это оборонные расходы на уровне трети бюджета и карточная система вплоть до 1959 года. Система распределения, которая касается продуктов, повседневных товаров и даже электроэнергии. Режим экономии контролируется государством, проверяющие ходят по домам. Создано Министерство нормирования и снабжения. Гиперинфляция, достигающая нескольких сотен процентов в год.

Израилю никто не создавал военно-промышленный комплекс, он появлялся на свет как реакция на оружейное эмбарго и угрозу санкций. Ему никто не строил экономику – её создавали не столько благодаря, сколько вопреки. Коррупционные скандалы, обвинения в адрес политического и военного руководства, двойные стандарты – все украинские родовые пятна были характерны для Израиля эпохи становления. Более того - по сравнению с ним, Украина сегодня живет в пространстве тотального комфорта.

Все, что нас окружает, мало отличается от того, через что пришлось пройти тем странам, у которых получилось. Единственная разница в том, что мы лишь в самом начале пути. И пережитые нами испытания – лишь десятая часть того, через что пришлось пройти тому же Израилю.

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Наши иллюзии рождены завышенными ожиданиями. Мы отказываемся верить, что создание эффективного государства растягивается на поколения. Хотим светлого будущего уже завтра, но не готовы к издержкам и мечтаем об одномоментном.

Как известно, сын маминой подруги умен, спортивен, вежлив и заботлив. И не существует.