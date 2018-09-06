"Страшилки" про пологи, у які не варто вірити

Часто жінки між собою діляться негативним досвідом про пологи, що формує до процесу певне ставлення – думки про нестерпний біль, відчайдушний крик та страх.

Та пологи далеко не так минають, оточення може зробити їх легшими та щасливими для породіллі, передає 4mama.

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Міф 1. Чоловіка не варто брати з собою на пологи, він такого надивиться

Під час партнерських пологів чоловік знатиме, через що довелося пройти жінці, новонароджене немовля може полежати у батька на грудях. Але важливо, щоб чоловік був готовий до цього психологічно – не варто його "тягнути", якщо він боїться.

Чоловік може заздалегідь добре підготуватись до події – вивчити інформацію, подивився необхідні відео, це допоможе знати, що необхідно вагітній дружині. Також у важку хвилину для жінки дуже важлива підтримка чоловіка.

Партнерські пологи допомагають жінці заспокоїтись і відчувати себе в безпеці

Вагітні, які сповнені страхів, передають свій стан і дитині під час пологів. Тож не варто слухати негатив від подруг – у кожного це свій окремий досвід.

Міф 2. Пологи – болісно і дуже довго

"20 годин я народжувала свого малюка", – чуєте ви від подруги. Але насправді все починається з переймів, які спочатку не надто болісні і часті – можна ходити і навіть спробувати заснути.

Міф 3. Без розривів не обійдеться

Розриви або епізіотомія – необов'язкові умови пологів. Якщо правильно "тужитися", слухати команди лікаря, то цілком можна обійтися без цього. Заздалегідь варто відпрацювати техніку дихання під час потуг.

Без розривів можна обійтись, головне – виконувати команди лікаря

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