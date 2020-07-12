На Старообухівській трасі сталася масштабна ДТП. Тут зіткнулися легковик Hyundai, в якому їхали 5 людей, і мікроавтобус Mercedes Sprinter. Водій останнього перебував у наркотичному та алкогольному сп’янінні. У результаті загинули 4 особи, зокрема, двоє дорослих і дві дитини. Серед потерпілих також є неповнолітні. Інцидент трапився надвечір 12 липня біля Козина на Київщині.

Деталі ДТП біля Козина

Причиною аварії стала неуважність на дорозі та перевищення швидкості. Про це у фейсбуці повідомляє dtp.kiev.ua. За інформацією "Київ оперативний", водій Mercedes перебував у нетверезому стані (драгер показав 1,37 проміле). Також він мав ознаки наркотичного сп’яніння. У мережі пишуть, що водія вже намагаються "відмазати".

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У результаті водій Mercedes виїхав на зустрічну смугу в напрямку Києва та зіткнувся з Hyundai. Згодом один із автомобілів викинуло на узбіччя в паркан. Крім того, всю дорогу усипало уламками. Аби витягти потерпілих із понівечених машин, довелося вдатися до допомоги рятувальників. Декого свідки виносили на руках.

Перші хвилини після ДТП на Старообухівській трасі на Київщині: відео

У мережі пишуть, що на місці аварії люди хотіли влаштувати самосуд, але зрештою цього так і не зробили. Чому – користувачі не уточнюють.

На місці ДТП працювали бригади швидкої медичної допомоги, патрульні поліцейські. Додамо, автомобіль Mercedes зареєстровано на жінку на ім’я Ольга Віталіївна, 1971 року народження.

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Дивіться відео з місця смертельної ДТП біля Козина на Київщині

Що відомо про загиблих і стан потерпілих