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      Страшна ДТП на Донбасі за участю прикордонника та військового: є загиблі та травмовані

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      Прикордонник влаштував смертельну ДТП: двоє загинули, двоє – травмовані / Пресслужба ДБР

      У селищі Марківка на Луганщині внаслідок ДТП, яку влаштував інспектор прикордонної служби, дві людини загинули та ще двох, зокрема військовослужбовця, госпіталізували. Інцидент трапився приблизно о 1 годині ночі 5 квітня.

      Про інцидент повідомляє пресслужба ДБР. За попередньою інформацією слідства, прикордонник їхав на Toyota Land Cruiser. В один момент він виїхав за межі проїжджої частини, скоїв зіткнення з бетонною опорою ліній електропередач та деревом.

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      В його машині перебували ще 4 людини. Внаслідок ДТП двоє з них загинули на місці інциденту. Ще двох чоловіків, один із яких є військовослужбовцем, доправили до місцевої лікарні. Вони отримали численні травми.

      За цим фактом ДБР відкрило кримінальне провадження. Мовиться про статтю кримінального кодексу про порушення правил дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження. У разі доведення вини винуватцю ДТП загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

      Смертельна ДТП за участю прикордонника на Луганщині  (Фото: ДБР) 

      Розслідують обставини аварії слідчі теруправління ДБР, розташованого в Краматорську. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадження здійснює військова прокуратура Луганського гарнізону.

      Схожа ДТП нещодавно сталася на Кіровоградщині. Щоправда, за кермом там перебував поліцейський. Крім того, в момент зіткнення чоловік був п’яним. У результаті загинула його 19-річна пасажирка.

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Кримінальні новини Постраждалі Жертви Державне бюро розслідувань Збройні сили України Держприкордонслужба Аварії та ДТП Новини Луганська
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