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      Страшна хвороба Альцгеймера: стало відомо про значний прорив науковців

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      Науковці зробили значний крок щодо лікування хвороби Альцгеймера
      Науковці зробили значний крок щодо лікування хвороби Альцгеймера / McGill University

      Хвороба Альцгеймера досі залишається однією з тих, від якої науковці поки не знайшли ліки. Щоправда, деякий прогрес у розумінні її причин все ж є. До слова, нещодавно вчені з'ясували, що бляшки бета-амілоїду можуть бути важливою частиною вродженої імунної системи.

      Про це розповів професор університету Дюссельдорфа Дітер Вілльболд, передає "РИА Новости".

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      За його словами, науковці, зокрема, розпочали всебічне вивчення процесу формування бета-амілоїду, з'ясувавши, з яких "цеглинок" збираються бляшки та як вони знаходять здатність до самокопіювання.

      "Ми виявили, що нитки бета-амілоїду є схожими за структурою на "стопки" з переплетених між собою білкових ниток, що нагадують за формою з'єднані букви L і S. Поки ми не знаємо, як їх точно влаштовано, але вже зараз можна сказати, що ці структури є вкрай небезпечними для нервових клітин. Вони можуть копіювати себе та розмножуватися, подібно до пріонів, "заразних" білків, що викликають коров'ячий сказ", – зауважив він.

       
      Хвороба Альцгеймера – що це?
      Це захворювання, яке виникає у людей у похилому ​​віці. Воно характеризується послабленням функцій головного мозку. Через це людина не може піклуватися про себе самостійно – вона потребує постійного нагляду та сторонньої допомоги.

      Водночас професор додає, що ці "стопки" є асиметричними – всі їхні шари з'єднуються далеко не завжди лише з нижнім або верхнім "сусідом", а іще з тими молекулами, що стоять вище або нижче.

      Через це, продовжує вчений, у кожного такого листа – горбиста, складна структура, що особливим чином впливає на те, як до них приєднуються нові "цеглинки" бета-амілоїду.

      Вивчення цих ланцюжків "будблоків" дозволило зробити кілька дуже цікавих і не зовсім очевидних висновків, що потенційно пояснюють, чому більшість препаратів, націлених на нейтралізацію "готових" клубків амілоїду, не витримують клінічних випробувань. До прикладу, поодинокі "цеглинки" бета-амілоїду виявилися відносно нешкідливими: вони не мають токсичні властивості та не є здатними вбивати нервові клітини навіть у дуже великих концентраціях. Вони стають небезпечними тільки після того, як ці обрізки об'єднаються у більш складні структури, що складаються з шести та більше ланок. Тоді подібні "будблоки" отримують здатність самокопіюватися та накопичуватись усередині клітин мозку,
      – констатує Вілльболд.

      Альцгеймер, хвороба, лікування, наука, бета-амілоїди
      Структура ниток бета-амілоїду 

      Нагадаємо, нещодавно з’явилась інформація, що група науковців з Каліфорнійського університету Лос-Анджелеса розробила препарат від хвороби Альцгеймера. А зробили науковці таке відкриття після того, як зуміли визначити місце зв'язування бляшок бета-амілоїду з його рецептором.

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      Теги: Медицина Здоров'я дослідження Здорове життя наука
      Джерело: 24 Канал
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