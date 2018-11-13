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      Страшна пожежа у Каліфорнії знищила понад 7 тисяч будинків

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      Пожежа "Кемп" у Каліфорнії знищила понад 7 тисяч будівель
      Пожежа "Кемп" у Каліфорнії знищила понад 7 тисяч будівель / trendli

      Стихія, що охопила в американський округ Бьютт на півночі Каліфорнії, є не лише найбільшою за кількістю жертв, а й найбільш руйнівною пожежею в історії штату.

      Про це повідомило видання The New York Times.

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      Зазначається, що пожежа, якій присвоєно назву "Кемп", знищила практично все на території площею 418 квадратних кілометрів і зруйнувала понад 7,6 тисячі будівель. За даними Управління лісового господарства та пожежної охорони штату, вогонь спалив понад 6,5 тисячі житлових будинків та 260 будівель комерційного призначення. Наразі "Кемп" локалізована на 30 відсотків у порівнянні з 25 відсотками минулої доби.

      Для боротьби з вогнем в окрузі Бьютт мобілізовано понад 5,1 тисячі пожежних, 622 одиниці спецтехніки, 21 вертоліт, 107 бульдозерів і 71 автоцистерна для перевезення води. За офіційними даними, стихійне лихо забрало життя 42 осіб на півночі Каліфорнії, ще близько 200 значаться зниклими безвісти. У місті Парадайс, яке спалено практично повністю, розгорнуті два мобільних морги, проводиться масована пошуково-рятувальна операція.

      У низці округів Каліфорнії діє режим надзвичайної ситуації. Президент США Дональд Трамп раніше розпорядився виділити штату з федерального бюджету гроші, необхідні для боротьби зі стихією, у понеділок він оголосив постраждалі райони зоною великого стихійного лиха.

      пожежі у каліфорнії:  ХРОНІКА ПОДІЙ
      Теги: Пожежа Стихійні лиха Новини США
      Джерело: 24 Канал
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