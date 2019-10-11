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      Страшна пожежа у "Токіо Стар": ідентифікували ще одну жертву

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      В розслідуванні пожежі у "Токіо Стар" з'явились нові деталі
      В розслідуванні пожежі у "Токіо Стар" з'явились нові деталі / dumskaya.net

      Експертиза ідентифікувала дев'яту жертву пожежі в одеському "Токіо Стар". Водночас прокуратура повідомила про підозру ще одному адміністратору готелю.

      Дев’ятою жертвою пожежі став чоловік 1984 року народження, про це повідомив представник прокуратури в Одеській області, пише "УНІАН".

      Зверніть увагу: Пожежа в "Токіо Стар": суд наказав розслідувати ймовірне вбивство дитини і жінки в готелі

      "Це житель Харкова – останній ідентифікований, не враховуючи дівчинки, щодо якої генетичну експертизу ще не завершено", – цитує видання слова джерела.

      За припущенням, триває експертиза останків 10-річної жительки Сум, яка відпочивала з батьками. Мати дитини загинула, а батько – врятувався.

      Ще одна підозра

      У справі про пожежу в "Токіо Стар" повідомили про ще одну підозру – адміністратору готелю Оксані Єжак. Вона у день трагедії була на зміні, пише "Думская". Підозру Єжак пред'явили ще 1 жовтня, до цього вона проходила у справі як свідок.

      • Підозру їй пред'явили за тією ж статтею, що й іншим фігурантам – порушення правил пожежної безпеки, що спричинило загибель дев'яти осіб.
      • Запобіжний захід підозрюваній на наразі обрати не можуть, оскільки Київський суд зараз розглядає клопотання прокуратури про продовження строків досудового розслідування.

      Смертельна пожежа в готелі "Токіо Стар": 

      • Вона виникла в ніч на 17 серпня в одеському готелі, розташованому на вулиці Водопровідній, 1.
      • Загинули 9 людей (8 на місці та ще один у машині "швидкої"). Ще 10 людей зазнали травм. Загалом у готелі в ніч пожежі було 200 мешканців.
        Головним підозрюваним у справі про пожежу в "Токіо Стар" є бізнесмен Вадим Чорний, якого називають власником будівлі.
      • Вадим Чорний і ще одна підозрювана – адміністратор готелю Ірина Паровик – перебувають у СІЗО.
      • Підозру також оголосили головному інженеру готелю, але він встиг сховатися, як і співвласник готелю Сергій Дурач.

      Спочатку поліція розглядала три основні версії причин пожежі: умисний підпал з метою приховати вбивство, порушення правил пожежної безпеки та необережне використання вогню з боку відвідувачів готелю. Однак, потім основною почали вважати саме другу версію.

       

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Розслідування Новини Одеси Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар" Жертви
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