Страшна пожежа у "Токіо Стар": ідентифікували ще одну жертву

Експертиза ідентифікувала дев'яту жертву пожежі в одеському "Токіо Стар". Водночас прокуратура повідомила про підозру ще одному адміністратору готелю.

Дев’ятою жертвою пожежі став чоловік 1984 року народження, про це повідомив представник прокуратури в Одеській області, пише "УНІАН".

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"Це житель Харкова – останній ідентифікований, не враховуючи дівчинки, щодо якої генетичну експертизу ще не завершено", – цитує видання слова джерела.

За припущенням, триває експертиза останків 10-річної жительки Сум, яка відпочивала з батьками. Мати дитини загинула, а батько – врятувався.

Ще одна підозра

У справі про пожежу в "Токіо Стар" повідомили про ще одну підозру – адміністратору готелю Оксані Єжак. Вона у день трагедії була на зміні, пише "Думская". Підозру Єжак пред'явили ще 1 жовтня, до цього вона проходила у справі як свідок.

Підозру їй пред'явили за тією ж статтею, що й іншим фігурантам – порушення правил пожежної безпеки, що спричинило загибель дев'яти осіб.

Запобіжний захід підозрюваній на наразі обрати не можуть, оскільки Київський суд зараз розглядає клопотання прокуратури про продовження строків досудового розслідування.

Смертельна пожежа в готелі "Токіо Стар":

Вона виникла в ніч на 17 серпня в одеському готелі, розташованому на вулиці Водопровідній, 1.

Загинули 9 людей (8 на місці та ще один у машині "швидкої"). Ще 10 людей зазнали травм. Загалом у готелі в ніч пожежі було 200 мешканців.

Головним підозрюваним у справі про пожежу в "Токіо Стар" є бізнесмен Вадим Чорний, якого називають власником будівлі.

Головним підозрюваним у справі про пожежу в "Токіо Стар" є бізнесмен Вадим Чорний, якого називають власником будівлі. Вадим Чорний і ще одна підозрювана – адміністратор готелю Ірина Паровик – перебувають у СІЗО.

Підозру також оголосили головному інженеру готелю, але він встиг сховатися, як і співвласник готелю Сергій Дурач.

Спочатку поліція розглядала три основні версії причин пожежі: умисний підпал з метою приховати вбивство, порушення правил пожежної безпеки та необережне використання вогню з боку відвідувачів готелю. Однак, потім основною почали вважати саме другу версію.