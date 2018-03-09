Страшна смертельна ДТП сталася під Львовом
Уранці 9 березня на Львівщині поблизу містечка Рава-руська, що у Жовківському районі, сталася смертельна аварія за участю автомобіля Volkswagen Golf.
Про це повідомив депутат Львівської міськради та керівник спільноти "Варта 1" Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Facebook.
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За його словами, ДТП сталася на трасі Львів — Рава-Руська біля села Загір’я.
"Не доїжджаючи до міста Рава-Руська Volkswagen Golf протаранив відбійник, одну особу забрала швидка, також є загиблий", — додав він.
Крім того, активіст опублікував відповідні фото.
Джерело: 24 Канал
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