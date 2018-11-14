Страшні подій Революції гідності відтворили у віртуальній реальності: відео

Без зайвого галасу та на грантові кошти свій документальний проект про Революцію гідності вже зробила команда українських журналістів і програмістів з New Cave Media.

Людина з будь-якого кінця світу може у віртуальній реальності пройтися Інститутською.

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Побачити документальні фото і відео, а також автентичні артефакти. А безпосередні учасники подій з перших вуст розповідають свої історії.

Це унікальна історія. Якщо скануються якісь простори, то це здебільшого маленькі кімнати або невелийкий простір. Ми ж відсканували доволі точно 350 метрів довжиною,

– розповів співавтор проекту Aftermath VR: Euromaidan Олексій Фурман.

На створення проекту команда витратила понад півтори року. Нині на завершальній стадії процесу. З наступного року хочуть, аби віртуальну реальність українського Євромайдану відчули у всьому світі. Тему Револіції гідності внесли до освітньої програми ще у 2014 році. Щоправда у книжках історію незламних активістів почали друкувати лише минулоріч.

Спочатку пишеться стандарт, потім програма, а потім друкується підручник. Тема була такою великою, що вона вже внесена до ЗНО з історії,

– розповіла співробітниця Міністерства освіти і науки Наталія Пєскова.

Від того, якими будуть всі пазли історії про Майдан – пам'ятний комплекс, документальні проекти і освітня програма – залежатиме, якою постане Революція гідності в пам'яті і свідомості молодих українців.

І тих, хто з часом призабуде деталі кривавих подій зими 2014 року і тих, хто народився вже після майданівського переродження країни.

Чим запам'яталося протистояння 18-21 лютого 2014 року під час Євромайдану?Силове протистояння між силовиками та протестувальниками стало завершальним етапом Революції Гідності. За інформацією МОЗ, за ці дні загинуло 82 особи – 71 демонстрант та 11 правоохоронців, постраждалими стали 622 людини. Загалом, під час Революції Гідності було вбито 104 людини та поранено близько 2500 осіб.