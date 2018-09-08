Страшний рейдер "Ташкент", або як нова окупаційна влада "копає" під соратника Захарченка

Великі транспортні компанії окупованого Донбасу звинуватили колишнього так званого "міністра доходів і зборів "ДНР" Олександра Тимофеєва з позивним "Ташкент" у незаконному захопленні їхнього бізнесу. Також його звинувачують у привласненні власності аграрного підприємства "Колос Д" на суму у понад 850 мільйонів рублів (близько 350 мільйонів гривень).

Як пише ресурс "Новости Донбасса", так звана "прокуратура "ДНР" отримала команду підняти всі справи та матеріали місцевої "податкової", знайти недоліки, викликати незадоволених підприємців і збирати компромат на Тимофєєва.

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Так директор "Колос Д" Вадим Савченко у коментарі сепаратистським ЗМІ заявив, що Тимофєєв, по суті, скористався високою посадою для особистого збагачення та зміцнення власного" авторитету".

За його словами, він захопив власність компанії у листопаді 2017 року: тоді на територію підприємства зайшла група озброєних людей на чолі з директором "держпідприємства" "Зоря Агро" Геннадієм Кряжевим.

Посилаючись на нібито наявні в розпорядженні міністерства податків і зборів документи про визнання безхазяйним всього майна підприємства, вони фактично здійснили його захоплення. А коли я домігся особистої зустрічі з Тимофєєвим, на якій заявив про незаконність дій "Зоря Агро", то Тимофєєв просто проігнорував мої слова та зазанчив, що він підприємство просто забирає. Це була розмова в стилі 90-х,

– підкреслив Савченко і додав, що станом на 1 липня 2018 року "Колос Д" втратив 850 мільйонів рублів.

Як зауважив він, більшість місцевих підприємців унаслідок прямих погроз з боку Тимофєєва не наважувалися повідомляти про неправомірні дії керівництву "ДНР", побоюючись наслідків для себе і своїх близьких, а ті, хто наважувався відстоювати свої права, в кращому разі, потрапляли в ув'язненні: загалом "на підвалі" опинилися 12-15 осіб.

"Низка найбільш цінних об'єктів в центрі Донецька перейшла під контроль Тимофєєва. Там, де не вдавалося забрати будівлю, їх власникам виставлявся рахунок "за користування". Схему було вибудувано так: підприємство працює рік-два, як тільки воно починає приносити прибуток і подаються декларації в "Міндох" про прибутковість бізнесу, щодо нього починають під вигаданим приводом застосовуються "штрафні санкції", а потім підприємство рейдерським чином захоплюється. Це стосується багатьох підприємств, що приносять дохід", – переконує чоловік.

Крім того, Тимофеєва у незаконному захопленні звинуватили великі транспортні компанії, пише "Обозреватель".

Як заявив офіційний повноважний представник підприємців Олександр Олександров у коментарі все тим же окупаціним ЗМІ, від дій "Ташкента" постраждали ТОВ ''Регіональний фонд прямих інвестицій'', ТОВ ''Смарагд-2013'', ТОВ ''Південно-східні автобусні станції'', також у його власності перебували десять автостанцій, зокрема автовокзал ''Південний'' і автостанція ''Критий ринок''.

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29 вересня 2015 року на підприємства прийшли озброєні люди, які представилися співробітниками "міністерства доходів і зборів ''ДНР''. За особистою командою Олександра Тимофєєва вони під дулами автоматів просто вивели все керівництво на вулицю і зайняли приміщення. Директора автобази в Єнакієвому відвезли та закрили ''на підвал''. А під час особистого спілкування з Тимофєєвим він прямо мені сказав: ''Я просто у вас віджав бізнес",

– каже Олексадров.

У підсумку, стверджує він, підприємство втратило будівлі та споруди, контроль над автобазою в Єнакієвому, автопарк якої перевищує 100 автобусів і мікроавтобусів, а сукупні втрати від діяльності ''міністра'' склали 100 мільйонів рублів (близько 40 мільйонів гривень) чистого прибутку за три роки.

"Подібні випадки були і з мережею автозаправних станцій. Тобто дії "міністра" призвели до відходу з ринку багатьох підприємців. Найбільш цікаві активи під виглядом "націоналізації" просто було відібрано'', – констатував він.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що Олександр Тимофеєв виїхав до Росії. Свій крок він пояснив побоюваннями за власну безпеку. Крім того, окупант заявив, що повертатися на Донбас не збирається.

ПОДІЇ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ, В ЯКИХ ФІГУРУВАВ "ТАШКЕНТ"-ТИМОФЕЄВ: