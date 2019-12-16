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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019

      Страшний шум на столичних Позняках: що насправді відбувається

      1296 Читать новость на русском
      Причина шуму в Києві / segodnya.ua

      Вранці 16 грудня жителі Києва чули шум, схожий на звук реактивних літаків. Він поширився на район поблизу станції метро Видубичі, а також на лівий берег біля станції метро Славутич, Осокорки та Позняки.

      Дивний звук налякав місцевих жителів. Вони почали поширювати інформацію про нього у соціальних мережах. 

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      У нас шум на вулиці, як на злітній смузі. Ніхто випадково не знає, що це,
      – написала користувачка фейсбуку Олена Суходольська.

      У Державній службі України з надзвичайних ситуацій заспокоюють, пояснюючи, що йде технологічний процес на одній із ТЕЦ.

      Ніяких надзвичайних ситуацій у Києві сьогодні немає. Скоріш за все це звичайний технологічний процес, який відбувається на ТЕЦ,
      – повідомили ДСНС Києва в коментарі 24 каналу.

      Шум виникає через спускання пари. А його влаштували через потепління, адже стовпчики термометрів в столиці піднялися до +7 градусів.

      У Києві працюють такі теплоелектроцентралі:

      • ТЕЦ-5 на вулиці Промисловій, 4;
      • ТЕЦ-6 на Пуховській, 1А;
      • Дарницька ТЕЦ на Гната Хоткевича, 20.

      тец київ

      Місцевих жителів налякав дивний шум / Фейсбук Олени Суходольської

      Чому виникає такий шум

      • На ТЕЦ є пристрої, які скидають зайву пару, зокрема й "на атмосферу".
      • Тоді люди чують сильний шум, якщо перебувають в радіусі до кількох кілометрів від ТЕЦ.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини Києва Новини України
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