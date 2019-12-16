Страшний шум на столичних Позняках: що насправді відбувається

Вранці 16 грудня жителі Києва чули шум, схожий на звук реактивних літаків. Він поширився на район поблизу станції метро Видубичі, а також на лівий берег біля станції метро Славутич, Осокорки та Позняки.

Дивний звук налякав місцевих жителів. Вони почали поширювати інформацію про нього у соціальних мережах.

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У нас шум на вулиці, як на злітній смузі. Ніхто випадково не знає, що це,

– написала користувачка фейсбуку Олена Суходольська.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій заспокоюють, пояснюючи, що йде технологічний процес на одній із ТЕЦ.

Ніяких надзвичайних ситуацій у Києві сьогодні немає. Скоріш за все це звичайний технологічний процес, який відбувається на ТЕЦ,

– повідомили ДСНС Києва в коментарі 24 каналу.

Шум виникає через спускання пари. А його влаштували через потепління, адже стовпчики термометрів в столиці піднялися до +7 градусів.

У Києві працюють такі теплоелектроцентралі:

ТЕЦ-5 на вулиці Промисловій, 4;

ТЕЦ-6 на Пуховській, 1А;

Дарницька ТЕЦ на Гната Хоткевича, 20.

Місцевих жителів налякав дивний шум / Фейсбук Олени Суходольської

Чому виникає такий шум