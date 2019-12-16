Страшний шум на столичних Позняках: що насправді відбувається
Вранці 16 грудня жителі Києва чули шум, схожий на звук реактивних літаків. Він поширився на район поблизу станції метро Видубичі, а також на лівий берег біля станції метро Славутич, Осокорки та Позняки.
Дивний звук налякав місцевих жителів. Вони почали поширювати інформацію про нього у соціальних мережах.
Читайте також: У 3 областях України є проблеми з опаленням, – уряд
У нас шум на вулиці, як на злітній смузі. Ніхто випадково не знає, що це,
– написала користувачка фейсбуку Олена Суходольська.
У Державній службі України з надзвичайних ситуацій заспокоюють, пояснюючи, що йде технологічний процес на одній із ТЕЦ.
Ніяких надзвичайних ситуацій у Києві сьогодні немає. Скоріш за все це звичайний технологічний процес, який відбувається на ТЕЦ,
– повідомили ДСНС Києва в коментарі 24 каналу.
Шум виникає через спускання пари. А його влаштували через потепління, адже стовпчики термометрів в столиці піднялися до +7 градусів.
У Києві працюють такі теплоелектроцентралі:
- ТЕЦ-5 на вулиці Промисловій, 4;
- ТЕЦ-6 на Пуховській, 1А;
- Дарницька ТЕЦ на Гната Хоткевича, 20.
Місцевих жителів налякав дивний шум / Фейсбук Олени Суходольської
Чому виникає такий шум
- На ТЕЦ є пристрої, які скидають зайву пару, зокрема й "на атмосферу".
- Тоді люди чують сильний шум, якщо перебувають в радіусі до кількох кілометрів від ТЕЦ.