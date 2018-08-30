Страшну африканську хворобу знову зафіксували у Харкові: завіз її студент

25 серпня у Харкові було зареєстровано черговий у 2018 році випадок захворювання на малярію. Цього разу цю небезпечну африканську хворобу до міста завіс громадянин Нігерії, який тут навчається в одному із закладів вищої освіти. На навчання він прибув 18 серпня.

Про це повідомляє прес-служба Харківського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України.

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Зазначається, що під час проведення епідеміологічного розслідування було встановлено: 22 серпня у хворого з’явилися скарги на слабкість, головний біль, нудоту, підвищення температури тіла до 40 градусів, однак вперше до медиків він звернувся лише 25 серпня.

У підсумку студента було доправлено до Обласної клінічної інфекційної лікарні та госпіталізовано з діагнозом малярія. Під час клінічного дообстеження цей діагноз було підтверджено.

За місцем проживання хворого фахівці Харківського ОЛЦ провели епідеміологічне розслідування та запровадили комплекс протиепідемічних заходів.

Додамо, що за поточний період 2018 року в Харківській області це вже сьомий зареєстрований випадок малярії. Зокрема, захворіли 2 жителі області, що перебували в країнах Африканського континенту.

Нагадаємо, востаннє малярію у Харкові фіксували 7 серпня. Тоді також її до міста громадянин Нігерії.