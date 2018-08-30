17:45
30 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
24°C 12°C
  • п'ятниця
    26°C 13°C
  • субота
    28°C 15°C
  • неділя
    31°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Політичні ігри Путіна. Екстремістські заяви Соловйова
Вєсті Кремля
21:01, 29 серпня
Вєсті.UA. Азаров– експерт з української мови. Російський Львів у снах Царьова
Вєсті.UA
19:46, 29 серпня
Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Страшну африканську хворобу знову зафіксували у Харкові: завіз її студент

298 Читать новость на русском
У Харкові зареєстровано 7-й за 2018 рік випадок малярії: цього разу привіз її студент з Нігерії
У Харкові зареєстровано 7-й за 2018 рік випадок малярії: цього разу привіз її студент з Нігерії / Соцмережі

25 серпня у Харкові було зареєстровано черговий у 2018 році випадок захворювання на малярію. Цього разу цю небезпечну африканську хворобу до міста завіс громадянин Нігерії, який тут навчається в одному із закладів вищої освіти. На навчання він прибув 18 серпня.

Про це повідомляє прес-служба Харківського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України.

Читайте також: Чому малярія така небезпечна: симптоми, профілактика та лікування

Зазначається, що під час проведення епідеміологічного розслідування було встановлено: 22 серпня у хворого з’явилися скарги на слабкість, головний біль, нудоту, підвищення температури тіла до 40 градусів, однак вперше до медиків він звернувся лише 25 серпня.

У підсумку студента було доправлено до Обласної клінічної інфекційної лікарні та госпіталізовано з діагнозом малярія. Під час клінічного дообстеження цей діагноз було підтверджено.

За місцем проживання хворого фахівці Харківського ОЛЦ провели епідеміологічне розслідування та запровадили комплекс протиепідемічних заходів.

Додамо, що за поточний період 2018 року в Харківській області це вже сьомий зареєстрований випадок малярії. Зокрема, захворіли 2 жителі області, що перебували в країнах Африканського континенту.

Харків, малярія, хвороба

Нагадаємо, востаннє малярію у Харкові фіксували 7 серпня. Тоді також її до міста громадянин Нігерії.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Новини України Здоров'я Здорове життя Інфекція Лікування Новини Харкова Африка Нігерія
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Как мигранты могут изменить ситуацию вокруг
сьогодні, 17:01 Как мигранты могут изменить ситуацию вокруг
Блог Соцмережі
День знань чи День марнославства?
сьогодні, 16:56 День знань чи День марнославства?
Сергій Гусовський
Почему украинская армия не стреляла по россиянам в Крыму
сьогодні, 16:00 Почему украинская армия не стреляла по россиянам в Крыму
Павло Казарін
"Вони з'їхали з глузду": що говорив про Україну опальний Йосип Кобзон
сьогодні, 15:09 "Вони з'їхали з глузду": що говорив про Україну опальний Йосип Кобзон
Что нас ждет на этих выборах, если кандидаты заигрывают с РФ?
сьогодні, 14:59 Что нас ждет на этих выборах, если кандидаты заигрывают с РФ?
Семен Кабакаєв
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Нардепові Кайді розбили голову, опозиційні депутати стоять живим щитом (Відео)
 1 грудня 2013 , 17:35 12
"Борусія" Д відмовилась від придбання лідера "Динамо"
 15 серпня 2016 , 10:54
Арбітр фіналу ЧС-2018 неймовірно зганьбився, а його дружина підірвала мережу
 15 липня , 15:30
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук