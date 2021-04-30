Страсний тиждень в Одесі: повним ходом йде зачистка міста від криміналітету – фото, відео

Поліція Одещини від понеділка, 26 квітня, проводить обшуки у людей, які прямо або опосередковано причетні до злочинного світу. Вже викрили 10 осіб, що мають вплив на криміногенну обстановку.
Джерело:Нацполіція
Цих ймовірних злочинців підозрюють у зв'язках з представниками кримінального світу та "злодіями в законі". У них вилучили низку доказів, зокрема – зброю, набої, гроші, наркотики.
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Що відомо про зачистки в Одесі
- 29 квітня провели обшук у 7 жителів Біляївки.
- Вони позиціонували себе представниками відомих лідерів криміналітету.
Проведення обшуків / Фото Нацполіції
- У них вилучили наркотичні речовини, ювелірні прикраси, мобільні термінали та інші речові докази їх протиправної діяльності.
Наркотики у правопорушників / Фото Нацполіція
- Ще у двох правопорушників з Вилкового та Арциза виявили наркотичне зілля, боєприпаси та зброю.
Вилучена зброя у зловмисників в Одесі / Фото Нацполіція
- В Одесі затримали закавказця. Його підозрюють у крадіжках з авто.
Речові докази скоєнних злочинів / Фото Нацполіції
Двоє фальшивомонетників з Одеси та Болградського району: чоловіки намагались збути підроблену національну валюту. Вони хотіли купити за неї авто.
Речові докази правопорушення / Фото Нацполіції
- До колекції – вбивця з Шабо та педофіл з Одеського району.
В Одесі тривають перевірки: відео