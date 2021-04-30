Страсний тиждень в Одесі: повним ходом йде зачистка міста від криміналітету – фото, відео

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Поліція Одещини від понеділка, 26 квітня, проводить обшуки у людей, які прямо або опосередковано причетні до злочинного світу. Вже викрили 10 осіб, що мають вплив на криміногенну обстановку.

Джерело:

Нацполіція

Цих ймовірних злочинців підозрюють у зв'язках з представниками кримінального світу та "злодіями в законі". У них вилучили низку доказів, зокрема – зброю, набої, гроші, наркотики.

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Що відомо про зачистки в Одесі

  • 29 квітня провели обшук у 7 жителів Біляївки. 
  • Вони позиціонували себе представниками відомих лідерів криміналітету.


Проведення обшуків / Фото Нацполіції

  • У них вилучили наркотичні речовини, ювелірні прикраси, мобільні термінали та інші речові докази їх протиправної діяльності.


Наркотики у правопорушників / Фото Нацполіція 

  • Ще у двох правопорушників з Вилкового та Арциза виявили наркотичне зілля, боєприпаси та зброю.


Вилучена зброя у зловмисників в Одесі / Фото Нацполіція

  • В Одесі затримали закавказця. Його підозрюють у крадіжках з авто.


Речові докази скоєнних злочинів / Фото Нацполіції

Двоє фальшивомонетників з Одеси та Болградського району: чоловіки намагались збути підроблену національну валюту. Вони хотіли купити за неї авто.


Речові докази правопорушення / Фото Нацполіції

  • До колекції – вбивця з Шабо та педофіл з Одеського району.

В Одесі тривають перевірки: відео

 