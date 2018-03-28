Страсний тиждень-2018: що можна їсти

Великий піст 2018 розпочався 19 лютого і триватиме до 7 квітня. Найстрогішим вважається останній тиждень перед закінченням посту, який називається страсним.

Під час Великого посту суворо заборонені продукти, які містяться м’ясо, риба, птиця, яйця. Не можна вживати молочні продукти, а також шоколад, макарони, білий хліб, соління, прянощі і алкоголь.

Страсний тиждень цього року триває з 2 до 7 квітня. Протягом цих семи днів потрібно особливо дотримуватися посту.

Ми вирішили розповісти, як харчуватися у страсний тиждень 2018.

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Страсний понеділок

У понеділок можна їсти сирі овочі та фрукти, а також хліб, мед і горіхи. Рекомендується їсти один раз на добу – ввечері.

Страсний вівторок

Так само як і попередній день, дозволено сирі фрукти та овочі, мед, горіхи та хліб. Бажано їсти лише ввечері.

Страсна середа

Можна також їсти хліб, овочі та фрукти, холодну сиру їжу без масла.

Чистий четвер

У цей день дозволяється їсти гарячу рослинну їжу з олією двічі на день.

Страсна п’ятниця

У страсну п’ятницю взагалі утриматися від прийому їжі.

Велика Субота

У суботу можна один раз на день поїсти гарячої рослинної їжі, але без олії.

Великодня неділя

А уже у неділю, 8 квітня, на Великдень, знімаються всі обмеження на прийом їжі.