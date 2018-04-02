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Страсний тиждень 2018: що можна і не можна робити в останні дні перед Великоднем

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Страсний тиждень 2018: що не можна робити
Страсний тиждень 2018: що не можна робити / 24 Канал

Страсний тиждень – останні дні перед Великоднем. У ці дні віруючі згадують шлях страждань і хресної смерті Спасителя, щоб потім з радістю відсвяткувати Його Світле Воскресіння. Що можна, а що не можна робити під час Страсного тижня – читайте далі.

Страсний тиждень 2018 (або Страсна седмиця) розпочався 2 квітня і триватиме до Великодня 2018. В останній день Cедмиці – 8 квітня – православні відзначають світле свято Великдень. Вважається, що в цей період потрібно ходити на богослужіння і максимально очиститися до світлого свята Великодня.

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Слово "страсти" в перекладі зі старослов'янської означає "муки", "страждання". Тому християни в ці дні дотримуються найсуворішого посту, не танцюють, не співають. Але багато моляться, часто бувають в церкві і готуються до Великого свята.

Страсний тиждень 2018: що не можна робити
Страсний тиждень – що не можна робити в ці дні

Страсний тиждень: що можна і не можна робити в ці дні

Головним в ці дні вважається – більше молитися, щиро каятися, надавати допомогу близьким, а розваги і повсякденне суєту залишити на потім. Це допоможе підготувати душу до зустрічі Світлого Великодня і зрадіти з чистими думками і серцем.

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Під час Страсного тижня потрібно дотримуватись Великого посту, який закінчується на Великдень. У понеділок можна їсти сирі овочі та фрукти, а також хліб, мед і горіхи. Рекомендується їсти один раз на добу – ввечері. У вівторок так само як і в попередній день, дозволено сирі фрукти та овочі, мед, горіхи та хліб. Бажано їсти лише ввечері. У середу можна також їсти хліб, овочі та фрукти, холодну сиру їжу без масла. У четвер дозволяється їсти гарячу рослинну їжу з олією двічі на день. У п’ятницю потрібно взагалі утриматися від прийому їжі. У суботу можна один раз на день поїсти гарячої рослинної їжі, але без олії. А уже у неділю, 8 квітня, на Великдень, знімаються всі обмеження на прийом їжі.

Страсний тиждень 2018: що не можна робити
Страсний тиждень – що їсти в ці дні

Кожен день Страсної седмиці – великий і святий. У всіх церквах здійснюються особливі служби.

Понеділок, вівторок і середа Страсного тижня присвячені останнім бесідам Христа з учнями і народом. А в четвер починається читання Страстей Христових, щоб люди згадали та вшанували Його страждання.

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У Великий понеділок (2 квітня) – потрібно закінчити всі роботи по дому: відремонтувати, пофарбувати, прибрати. У Великий вівторок (3 квітня) потрібно закінчити всю роботу, яка пов'язана з одягом – прання, прасування тощо. У Велику середу (4 квітня) з дому виносять останнє сміття. Також починають готувати яйця до фарбування, запасаючись усім необхідним.

У Чистий четвер (5 квітня) прийнято купатися до сходу сонця. У церквах запалюють свічки, які потрібно зберегти і принести додому, так як така свічка буде захищати будинок від пожежі протягом всього року. Також в цей день починають пекти паску.

Страсний тиждень 2018: що не можна робити
Страсний тиждень 2018 – що потрібно зробити в ці дні

У Страсну п'ятницю (6 квітня) не можна нічого робити по дому, а також співати, танцювати і навіть просто слухати музику. На згадку про муки Христа забороняється їсти до того моменту, як увечері в церкві під час богослужінь винесуть Плащаницю.

У Велику суботу (7 квітня) готують все для святкового столу, а також продовжують фарбувати яйця.

Закінчується Страсний тиждень Великим Воскресінням – Великоднем. В цей день закінчується Великий піст.

Теги: Новини України Великодні свята LifeStyle Традиції релігія
Джерело: 24 Канал
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