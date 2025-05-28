Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі. Про це в середу, 28 травня, повідомили в Службі безпеки України, передає 24 Канал.

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Що відомо про страту

Розслідування встановило, що обидва українських військових потрапили у полон до рашистів після вогневого контакту з російською диверсійно-розвідувальною групою, яка приховано наблизилась до передових позицій Сил оборони. Захопивши бліндаж, окупанти вивели полонених на відкриту місцевість та розстріляли їх у спину з автоматів.

Через 2 дні після вбивства українські воїни Сил спеціальних операцій знайшли та атакували ворожу групу – підрозділ частково знищили, а фігуранта справи взяли в полон.

Стрілець 40-ї окремої бригади російської морської піхоти намагався приховати факт свого злочину, однак співробітники СБУ зібрали докази його вини.

Окупанту повідомили про підозру у воєнних злочинах, передбачених статтями 3 і 130 Конвенції про поводження з військовополоненими, поєднано з умисним вбивством, вчиненим групою осіб.

Нагадаємо, Головне управління розвідки МОУ зафіксувало понад 150 випадків страт українських військових у ворожому полоні. "Ці злочини – не поодинокі випадки, а складова цілеспрямованої політики з боку керівництва держави-агресора", – заявили в розвідці.