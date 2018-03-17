Стратегія Смолія: експерти прокоментували нові цілі НБУ

Приборкання цін, відновлення кредитування, зняття валютних обмежень та підвищенні прозорості банків і страхових компаній – те, на чому в найближчі три роки має зосередитися Національний банк України. Новообраний голова правління НБУ Яків Смолій презентував стратегію центрального банку.

Про плани і наміри Нацбанку прийшли дізнатися представники міжнародних організацій і посольств, українські урядовці та учасники фінансового ринку. Він - не Валерія Гонтарева, але курс її продовжить. Й на ультиматуми нардепів так само не піде. Декілька місяців представники "народного фронту" і радикали намагалися домовитися: голоси за Смолія обіцяли віддати в обмін на своїх людей в кріслах його заступників.

Безумовно, ми повинні жорстко дотримуватися тих кроків, які ми почали історично 4 роки назад, і будемо продовжувати у цьому напрямку. У моїх планах непередбачені зміни у структурі правління, за виключенням однієї посади,

– запевнив голова Національного банку України Яків Смолій.

Першого заступника Яків Смолій обере зі своєї команди. Керівника Департаменту грошового обігу, за який відповідає наразі сам, вибере на конкурсі. А от у найближчі три роки команда НБУ зосередиться на приборканні цін та відновленні банківського кредитування.

Пріоритети розставленні дуже правильно. Це, власне, забезпечення низької інфляції. Це дуже важливо і для другої цілі – відновлення кредитування, і для спокою людей,

– прокоментував виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

Але щоб знизити інфляцію до 5-7 %, потрібно відновити співпрацю із МФВ, а отже – створити Антикорупційний суд, відкрити ринок землі. Кредитування відновлять після того, як ухвалять закони про захист прав кредиторів і споживачів фінансових послуг.

Читайте також: Нова стратегія Нацбанку: Смолій озвучив 7 стратегічних цілей

Так можуть вберегти населення від фінансових втрат та зменшити ризики для банків, які видають позики. Вже понад рік у нардепів немає бажання за це голосувати. Можливо, бояться, що доведеться і самим погасити мільярдну заборгованість перед банками.

Нам потрібно кредитувати власне виробництво, ми маємо кредитувати імпортозаміщення. Але для того, щоб це робити, ми маємо зрозуміти, що, якщо ми хочемо, аби депутати, бізнесмени та виборці коло них, отримували гроші з банків, банки не повинні боятися,

– розповів голова правління Правекс-Банку Тарас Кириченко.

Банківський ринок очистили, каже Смолій, тепер треба, щоб банки працювали прозоро і більше заробляли. Взяти під свій контроль НБУ має намір і страхування. Змусять акціонерів влити у ринок живі гроші, виведуть з нього фірми, які займаються не страхуванням, а є такими собі конвертаційними центрами. Це важливо, адже саме шляхом страхового ринку в Україні планують зрушити з місця медичну та пенсійну реформи.

Читайте також: В МВФ прокоментували призначення Смолія очільником Нацбанку

Експерт з пенсійних питань Реанімаційного пакету реформ Галина Третьякова ствердила:

"Вирішаться проблеми, по-перше, в медичному страхуванні. Це додаткове фінансування наших лікувальних закладів. Якщо ми запровадимо дуже потужний другий рівень пенсійної системи, то домогосподарства зможуть додатково до пенсії отримувати по життєвому забезпеченні. Якщо ми це розбудуємо, то ми створимо потужний інституційний ресурс для нашої економіки".

Також Смолій обіцяє не залишити без уваги прохання бізнесу, відмінити валютні обмеження та дозволити нарешті вільний рух капіталу. Це дасть можливість українському бізнесу конкурувати з іноземними компаніями. А пересічним українцям – без бюрократичних перешкод інвестувати за кордон, чи робити платежі і перекази.

Нагадаємо, чим запам'яталася каденція Валерії Гонтаревої в Нацбанку.