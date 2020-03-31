"Бики" проти "ведмедів": яка зі стратегій принесе більше доходу інвестору?

Зайці, вовки, ведмеді, бики, вівці та навіть лосі. Ні, це не перелік фауни, що мешкає на території України. Так називають учасників фондового ринку, залежно від вибору стратегії інвестування.

Вже не перше століття основних учасників фондового ринку називають "биками" та "ведмедями". Відрізняються вони вибором кардинально різних стратегій інвестування. Перші прагнуть заробити на зростанні акцій, тобто прагнуть придбати цінні папери задешево і перепродати їх у майбутньому. Така операція на фондовому ринку називається "відкриття довгої позиції". На думку учасників ринку "бики насаджують жертву на роги та підкидають їх вгору". Тож, вони й отримали таку назву.

"Ведмеді" ж здебільшого заробляють на падінні ринку. Тобто, вони продають цінні папери в надії, що в майбутньому їх ціна знизиться, наприклад, через те, що у компанії очікується негативна звітність. Основне завдання ведмедів – продати дорого, а відкупити дешево.

Загалом, учасники фондового ринку отримали аналогію з тваринами завдяки сатирику Джону Арбетноту. У 1712 році він випустив серію розповідей про біржове життя, головним героєм яких був Джон Булль – людина з головою бика. Таким бачив автор прообраз типового англійця тих часів. Булль частенько страждав від насмішок іншого героя – Ведмедя, в одній із розповідей все навіть закінчилось бійкою. Саме тоді основних конкурентів на ринку і почали називати "биками" та "ведмедями".

З появою нових стратегій, з’являються й нові назви учасників ринку. Наприклад:

зайці – це трейдери, які здійснюють велику кількість угод за одну торгову сесію, намагаючись заробити на невеликих коливаннях курсу акцій або іншого активу;

– це трейдери, які здійснюють велику кількість угод за одну торгову сесію, намагаючись заробити на невеликих коливаннях курсу акцій або іншого активу; вовки – комерсанти з великим досвідом, які практично не роблять збиткових угод;

– комерсанти з великим досвідом, які практично не роблять збиткових угод; лемінги – комерсанти-новачки, які орієнтуються в торгових ідеях і торгівлі на більш професійних учасників ринку.

– комерсанти-новачки, які орієнтуються в торгових ідеях і торгівлі на більш професійних учасників ринку. свині – ті трейдери, які до кінця утримують прибуткову позицію, незважаючи на те, що тренд змінився;

– ті трейдери, які до кінця утримують прибуткову позицію, незважаючи на те, що тренд змінився; лось (від англ. Loss – "збиток") – трейдер, який зазнає значних збитків. Наприклад, на професійному жаргоні "зловив лося" означає, що трейдер закрив операцію в мінус.

Підібрати необхідну стратегію учаснику фондового ринку може інвестиційний експерт. Наприклад, новачкам радять обирати принципи "биків", запевняє Богдан Сидоренко, директор Київської філії "Фрідом фінанс Україна".

Ця стратегія найменш ризикована та найбільш доступна інвесторам без досвіду. Треба розуміти, що Україна фундаментально не розвинена країна у питанні інвестування у цінні папери, тож потрібно ретельно підійти до підбору необхідної вам стратегії. Наші інвестиційні експерти можуть не тільки допомогти визначитись з цим, а й розрахувати дохідність кожного фінансового інструменту та мінімізувати всі ймовірні ризики,

– стверджує Богдан Сидоренко.

За підрахунками фахівців, зазвичай, перші доходи, учасник фондового ринку отримує через 3-5 років після інвестування. Проте, за рахунок індивідуального підходу до кожного клієнта, з урахуванням всіх побажань та очікувань, клієнти "Фрідом Фінанс Україна" отримують свої перші доходи в середньому вже за рік.