Що приготувати на Масляну, окрім млинців

Масляна – давнє традиційне свято слов'ян, яке прийшло до нас ще з дохристиянських часів. Раніше, щоправда, вона святкувалася набагато пізніше, адже саме цим святом люди зустрічали весну. Але тепер Масляна починається за тиждень до початку Великого посту і, власне, цей тиждень і триває. Так, у 2018 році свято починається 12 лютого і триватиме до 18 лютого включно.

Ще з давніх часів зберігся звичай готувати в цей час млинці, які символізували сонце. За християнськими канонами, у Масляну ще дозволяється вживати молочні продукти і рибу, але ось м'яса вже їсти не можна.

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Традиційно готували також різні борошняні вироби, смажили, варили, солили або коптили рибу і ставили на стіл рибне заливне. Наша редакція зібрала рецепти, що можна приготувати у це свято, окрім млинців.

Що приготувати на Масляну

Медові пряники

Середу Масляного тижня називали "Лакомка". Особливо в цей день готувалися тещі, оскільки тоді до них приходили на млинці зяті. Але крім них, тещі часто пригощали їх медовими пряниками.

Інгредієнти:

борошно - 4 1/4 склянки

цукор - 1 стакан

масло - 140 грам

мед - 3 1/2 ст. ложки

вода - 1/2 стакана

сода - 1 чайна ложка

розпушувач - 1 чайна ложка

сіль - 1 чайна ложка

кориця - 1 1/2 чайних ложки

імбир мелений - 1/2 чайних ложки

гвоздика - 1/2 чайних ложки

яєчний білок - 1 штука

цукрова пудра - 1 1/2 склянки

лимонний сік - 1 ст. ложка

Рецепт приготування:

У каструлі перемішайте цукор, мед і воду. Поставте на середній вогонь і, періодично помішуючи, дочекайтеся, поки цукор розчиниться. Потім додайте олію і спеції – корицю, імбир, гвоздику. Зніміть з вогню, коли масло розтане, а після змішайте борошно з содою і розпушувачем у великій мисці. Слідом влийте в борошно теплу суміш із спецій, цукру і масла. Перемішайте і замісіть тісто, з якого потім сформуйте кульку, зав'яжіть харчовою плівкою і поставте на ніч у холодильник. На наступний день з готового тіста можна готувати пряники. Дістаньте тісто з холодильника і розігрійте духовку до 200 градусів. Розкачайте тісто після того, як воно стане кімнатної температури, і виріжте пряники – спеціальної формочкою або ножем. Вирізані пряники можна відправляти у духовку, спершу застеливши деко пергаментним папером. Випікаються вони досить швидко - вам вистачить 5-6 хвилин!

Збийте білок, цукрову пудру і лимонний сік до однорідної маси. Суміш викладіть у мішечок, на кінці якого обріжте кінчик. Розмалюйте пряники глазур'ю і почекайте поки вона застигне.

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Медові пряники

Збитень

Це старовинний східнослов'янський напій з води, меду і прянощів, до яких нерідко входили лікувальні трав'яні збори. Він буває як алкогольним, так і безалкогольним, і має абсолютно різні варіації – збитень пряний, хмільний, зимовий, збитень з патоки тощо. Розповімо про один з них: зимовий збитень.

Інгредієнти:

вода - 4 склянки

цукор - 0,5 склянки

мед - 5 ст. ложок

гвоздика - 1 шт.

кориця - 1 шт.

лавровий лист - 1 шт.

кардамон - 2-3 шт.

Рецепт приготування:

У каструлю потрібно налити 4 склянки води, поставити на вогонь і довести до кипіння. Потім додати в киплячу воду півсклянки цукру, 5 столових ложок меду і різні прянощі (гвоздику, корицю, лавровий лист, кардамон). Прокип'ятити 10-15 хвилин. Процідити. Подавати в глечику гарячим.

Збитень

Фігурки з тіста

Можна ще побалувати сім'ю різними фігурками, зроблених із здобного тіста: жайворонками, голубками і ластівками. Такі вироби було прийнято готувати особливо у четвер – "Розгуляй", як його ще називали.

Інгредієнти:

борошно - 3 ст. л. для опари і 3 склянки для тіста

молоко - 250 мл

дріжджі сухі - 30 г

цукрова пудра - 1 ст.л. для опари і 100 г для здоби

яйця курячі - 2 шт.

олія - 1 ст.л.

сіль - щіпка

масло вершкове - 120 г

Рецепт приготування:

Спершу приготуйте опару: в тепле молоко (35-40 °C) покладіть цукрову пудру, дріжджі, борошно і перемішайте до розчинення всіх продуктів. Залиште опару на півгодини. Через цей час вийде пишна "шапка", яка пізніше опаде, а на поверхні з'являться бульбашки – опара дозріла.

В окремій мисці змішайте здобу: м'яке вершкове масло, яйця, цукор. З'єднайте і перемішайте: опару, здобу і борошно, щоб тісто стало еластичним і гладким. Здобне дріжджове тісто сформуйте грудочкою, покладіть в каструлю, накрийте чистим рушником і залиште на 1-2 години, щоб тісто. Потім обомніть тісто і сформуйте з нього фігурки і викладіть на деко змазане маслом. Випікайте здобу 40 хвилин при 180 градусах. При цьому через 20 хвилин виріб змастіть збитим яєчним жовтком.

Фігурки з тіста також можна прикрасити глазур’ю

Дрочена або драченка

Це страва готується з борошна, яєць і молока. В одних випадках дрочена дуже схода на омлет, в інших вона більш тверда – на кшталт випечених коржів. У дрочени було і ритуальне значення: в дні поминання з нею ходили на кладовище.

Інгредієнти:

борошно - 1,5 скл.

жовтки - 10 шт.

білки - 5 шт

жирні вершки - 1 скл.

вершкове масло - 1 ст.л.

сіль - 1 ч.л.

цукрова пудра - 3 ст.л.

Рецепт приготування:

Розітріть жовтки з цукровою пудрою до білого кольору, поступово влийте в суміш вершки і перемішайте до утворення однорідної маси. Поступово всипте борошно і замісіть тісто. Посоліть і добре збийте. Окремо збийте білки з дрібкою солі до щільної піни. Акуратно додайте в тісто, перемішуючи зверху вниз.

Вилийте в змащену маслом форму або глибоку сковороду і поставте в гарячу духовку на 15-20 хвилин.

Дрочена

Курник

За звичаєм в суботу – "посиденьки зовиці", а точніше, в суботній вечір стіл був заставлений борошняними стравами: варениками з вишнями, курниками і різноманітними пирогами. До речі, тоді ж проходив і обряд спалювання опудала. Люди вірили, що вогонь мав магічну силу і очищав людину від усього поганого. Курник ще називають царським пирогом, королем пирогів і святковим. Хоча у християнстві у цей період не прийнято їсти м’яса, але якщо ви не дотримуєтесь цих правил, можете також спробувати його приготувати.

Інгредієнти:

вершкове масло (бажано домашнє) - 100 г

сметана - 110 г

сода - 0,5 ч.л.

сіль - щіпка

борошно - 2 склянки

м'ясо - 500 г

картопля - 2 шт.

цибулина - 1 шт.

яйця - 1 шт.

Рецепт приготування:

Масло розтопіть і остудіть. Додайте сметану, сіль, соду і вбийте яйце. Все перемішайте. Замісіть легке тісто. Для цього слід просіяти борошно, додати сметанно-масляну суміш. Тісто накрийте харчовою плівкою і залиште на годину. Тим часом приготуйте начинку. М'ясо, картоплю і цибулю дуже дрібно подрібніть гострим ножем, додайте сіль, перець. Перемішайте.

Тісто поділіть на дві частини в таких пропорціях: 2/3 і 1/3. Більшу частину розкачайте товщиною в 5 мм і викладіть на застелене пергаментом деко. Відступивши від країв 5 см, рівномірно розподіліть начинку. Розкачайте другу частину тіста і покладіть зверху. Прищепіть краї і ножем по центру зробіть надрізи, щоб виходив пар. Змастіть курник збитим яйцем і відправте в духовку на 40 хвилин при 180 градусах.

Пиріг з куркою

Пиріг з червоною рибою

Це неймовірно смачна страва. Її можна подавати як холодною, так і гарячою. За запропонованим рецептом, для приготування рибного пирога цілком підійде заморожене листкове тісто, тому його можна приготувати досить легко і швидко.

Інгредієнти:

сьомга або форель слабосолоні - 300 - 400 м

тісто дріжджове листкове

яйця - 4 шт.

зелена цибуля - 1 пучок

рис - 1 стакан

Рецепт приготування:

Для початку заздалегідь зваріть рис, щоб він встиг охолонути. Форму для пирога застеліть папером для запікання і натріть вершковим маслом. Потім розкачайте два листа тіста. Один лист викладіть на дно форми. Очистіть рибу від шкірки і кісточок та наріжте на невеликі шматочки. Після відваріть яйця вкруту і наріжте цибулю.

Тепер викладайте шарами начинку пирога на основу: шар рису, потім цибулю і яйця. Останній – шар риби. Накрийте зверху другою половинкою тіста. Защепіть тісто пирога по краях, намажте зверху пиріг маслом і посипте цукром. Щоб виходила пара, зробіть кілька дірочок ножем. У розігріту до 180 градусів духовку можна відправляти пиріг на 40 хвилин.

Пиріг з рибою

Каймак

Каймак рідко зустрічається на прилавках магазина. Це молочний продукт. Ніжна, солодка або солонувата маса являє собою щось середнє між сиром, сметаною і вершковим маслом.

Інгредієнти:

вершки - 3 скл.

цукор - 1 скл.

ванільний цукор (натуральний) - ¼ пакетика

лимон – 1 шт.

Рецепт приготування:

Два стакани вершків з'єднайте з цукром і ванільним цукром і зваріть на слабкому вогні до готовності (крапля, опущена в холодну воду, повинна загуснути до консистенції сметани). При варінні каймака стежте, щоб він не пригорів.

Готовий каймак швидко охолодіть (поставте посудину в холодну воду), потім збийте лопаткою, додаючи по краплі сік з лимона. Коли каймак стане густим і білим, акуратно додайте до нього вершки. Масу добре вимішайте і поставте в холодильник. Каймак можна подавати як окремо, так і додавати як шар для вафель або торта.

Каймак

Варенець

Це кисломолочний напій, що готується з коров'ячого пряженого молока (ряжанка), з використанням сметани в якості закваски.

Інгредієнти:

молоко - 1 л

вершки - 250 мл

сметана - ½ скл.

жовток - 1 шт

цукор - 1 ст.л.

Рецепт приготування:

Молоко і вершки змішайте в каструлі і поставте в духовку. Як тільки на поверхні з'являться піки, опускайте їх ложкою на дно і збовтуйте. Одну піку відкладіть на тарілку. Продовжуйте запікати молоко, поки воно не зменшиться на одну третину. Запечене молоко вийміть із духовки і остудіть до 40 °С.

Додайте сметану, змішану з жовтком і цукром, збийте вінчиком, розлийте по чашках і покладіть зверху по шматочку пінки. Поставте в тепле місце (30-40 ° С) до того часу, поки варенець не скисне. Потім поставте у холодильник. Варенець подавайте з цукром, корицею і сухариками.

Сирники "Київські"

Масляну ще іноді називають Сирною седмицею. У це свято з домашнього сиру готували різні страви, зокрема, сирники.

Інгредієнти:

домашній сир - 500 г,

борошно - ¾ скл.

яйця – 3 шт.

цукор - 3-4 ст.л.

варення - 2 -3 ст.л.

родзинки - 2 ст.л.

білі сухарі - 50 г

вершкове масло - 100 г

цукрова пудра - 1 ст.л.

сметана 20% жирності - ½ скл.

сіль за смаком

Рецепт приготування:

Протріть сир через сито, змішайте з цукром, двома яйцями, сіллю і борошном і перемішайте до однорідності. Родзинки переберіть, промийте та висушіть. Проваріть родзинки з варенням до загустіння і остудіть. Сирну масу розділіть на шматочки, розкачайте в круглі коржі товщиною 5-7 мм, покладіть зварене варення і зробіть сирники овальної форми. Змочіть кожен сирник в розбовтаному яйці, запаніруйте в сухарях і обсмажте у великій кількості олії. Під час подачі посипте цукровою пудрою. Окремо подайте сметану.

Сирники

Смачного!