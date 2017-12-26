Страви на Святвечір: рецепт пісних вареників з картоплею та капустою
Свята Вечеря у переддень Різдва збирає за столом усю велику родину. В цей вечір на стіл ставлять 12 пісних страв, попри те, що всі страви пісні – цю вечерю ще називають "багатою".
Святий вечір припадає на останній день Різдвяного посту. Однією із 12 страв на Святвечір, традиційно, є пісні вареники. Ця страва символізує достаток у сім'ї.
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Рецепт пісних вареників на Святвечір
Рецепт пісних вареників на Святвечір
Інгредієнти для тіста:
- 0,5 кг борошна;
- 250 мл води;
- 2 ст. ложки олії;
- сіль за смаком.
Інгредієнти для начинки:
- 0,3 кг білокачанної капусти (можна використовувати і квашену капусту);
- 0,3 кг картоплі;
- 1 середня морква;
- 2 середні цибулини;
- рослинна олія;
- сіль за смаком;
- лавровий лист.
Рецепт тіста для вареників:
Просійте борошно, додайте воду, сіль, олію і вимішайте круте тісто. Накрийте його і залиште приблизно на годину, тим часом можна приготувати начинку. А потім можна приступати до оброблення тіста і ліплення вареників.
Як замішати тісто на вареники
Таке тісто виходить еластичним, його можна тонко розкачувати, а в окропі воно не розварюється.
Рецепт пісних вареників з картоплею та капустою:
1. Дрібно поріжте цибулю, натріть на крупну тертку моркву та підсмажте на олії. Нашинкуйте капусту. Додайте її на сковороду до моркви і тушкуйте на повільному вогні 20 хвилин, періодично помішуючи. Під кінець покладіть лавровий лист і посоліть.
Начинка для пісних вареників
2. Картоплю почистіть і відваріть у підсоленій воді. Зробіть пюре.
3. Змішайте капустку з картоплею та остудіть.
Приготування пісних вареників
4. З цією начинкою можна ліпити невеликі вареники, розкатавши перед цим тісто. Варити 5-7 хвилин.
Як ліпити пісні вареники