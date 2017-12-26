04:45
27 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МОСКВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВОРІЧНІ СВЯТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кадиров проти Instagram. Новорічний подарунок Путіну
Вєсті Кремля
22:12, 26 грудня
Вєсті.UA. Одеські піонери Труханова. Українці проти реформ
Вєсті.UA
21:14, 26 грудня
Мільярд в кишеню: хто дерибанить особливо цінну державну землю
ЦРУ
09:06, 20 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Штепсель і Тарапунька
Згадати все
20:30, 25 грудня
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування
ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МОСКВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Страви на Святвечір: рецепт пісних вареників з картоплею та капустою

20:45, 26 грудня 426 Читать новость на русском
Рецепт вареників на Святвечір
Рецепт вареників на Святвечір / 24 Канал

Свята Вечеря у переддень Різдва збирає за столом усю велику родину. В цей вечір на стіл ставлять 12 пісних страв, попри те, що всі страви пісні – цю вечерю ще називають "багатою".

Святий вечір припадає на останній день Різдвяного посту. Однією із 12 страв на Святвечір, традиційно, є пісні вареники. Ця страва символізує достаток у сім'ї.

Читайте також: Різдвяний піст 2017: рецепти страв від шеф-кухаря, які ви можете приготувати вдома

Рецепт пісних вареників на Святвечір

Рецепти страв на Святвечір Стави на Святвечір з фото
Рецепт пісних вареників на Святвечір

Інгредієнти для тіста:
- 0,5 кг борошна;
- 250 мл води;
- 2 ст. ложки олії;
- сіль за смаком.

Інгредієнти для начинки:
- 0,3 кг білокачанної капусти (можна використовувати і квашену капусту);
- 0,3 кг картоплі;
- 1 середня морква;
- 2 середні цибулини;
- рослинна олія;
- сіль за смаком;
- лавровий лист.

Рецепт тіста для вареників:

Просійте борошно, додайте воду, сіль, олію і вимішайте круте тісто. Накрийте його і залиште приблизно на годину, тим часом можна приготувати начинку. А потім можна приступати до оброблення тіста і ліплення вареників.

Як замішати тісто на вареники
Як замішати тісто на вареники

Таке тісто виходить еластичним, його можна тонко розкачувати, а в окропі воно не розварюється.

Рецепт пісних вареників з картоплею та капустою:

1. Дрібно поріжте цибулю, натріть на крупну тертку моркву та підсмажте на олії. Нашинкуйте капусту. Додайте її на сковороду до моркви і тушкуйте на повільному вогні 20 хвилин, періодично помішуючи. Під кінець покладіть лавровий лист і посоліть.

Начинка для пісних вареників
Начинка для пісних вареників

2. Картоплю почистіть і відваріть у підсоленій воді. Зробіть пюре.

3. Змішайте капустку з картоплею та остудіть.

Приготування пісних вареників
Приготування пісних вареників

4. З цією начинкою можна ліпити невеликі вареники, розкатавши перед цим тісто. Варити 5-7 хвилин.

Як ліпити пісні вареники
Як ліпити пісні вареники

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування Традиції релігія Рецепти Різдво Новорічні свята
Джерело: 24 Канал
Новини за 26 грудня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Головні новини 26 грудня: втрати ЗСУ та поліції, пограбування у Києві, загибель українки в Індії
26 грудня, 22:04 Головні новини 26 грудня: втрати ЗСУ та поліції, пограбування у Києві, загибель українки в Індії
969
Що означають результати виборів до ОТГ для України?
26 грудня, 22:00 Що означають результати виборів до ОТГ для України?
Микола Давидюк 1087
Інтимна справа: як великий секс шкодить великій політиці
26 грудня, 21:02 Інтимна справа: як великий секс шкодить великій політиці
Наталія Лебідь 1439
Чого досягла Україна в 2017-му: оцінки експертів (Інфографіка)
26 грудня, 20:01 Чого досягла Україна в 2017-му: оцінки експертів (Інфографіка)
Інна Жолобович 1774
Кого втратив світ у 2017 році: всесвітньо відомі науковці, зірки та політики
26 грудня, 19:02 Кого втратив світ у 2017 році: всесвітньо відомі науковці, зірки та політики
Юліана Вінтюк 1821
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук