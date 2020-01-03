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      Страйк у Франції проти пенсійної реформи сягнув рекордної тривалості

      407 Читать новость на русском
      Страйк у Франції / apnews.com

      Масові страйки французів проти пенсійної реформи розпочалися ще 5 грудня 2019 року. Протест уже зрівнявся з рекордним за тривалістю страйком 1986 року.

      Незважаючи на зниження кількості страйкарів у перші дні нового року у Франції досі тривають перебої з залізничним транспортом, пише RFI.

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      Так, 1 січня страйк проти пенсійної реформи зрівнявся за тривалістю з найдовшим страйком останніх років – узимку 1986-1987 років страйк тривав 28 днів без перерви на різдвяні канікули.

      Очевидно, що новий французький страйк 2019-2020 років поб'є історичний рекорд.

      За даними французького оператора залізниць SNCF, кількість страйкарів у новому році скоротилася до 7,6%. Однак перебої з громадським транспортом залишаються значними.

      У перші дні нового року на лінії вийшло:

      • тільки 20% приміських електричок;
      • приблизно 40% регіональних поїздів;
      • лише 30% високошвидкісних поїздів TGV.

      Зауважимо, що під час новорічного звернення президент Еммануель Макрон заявив, що не збирається відмовлятися від пенсійної реформи. Після цього профспілки закликали всіх французів приєднатися до страйку.

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      Що відомо про масштабний страйк у Франції?По всій країні заявлено приблизно 245 маніфестацій. Причиною протесту є обіцяна президентом Макроном радикальна пенсійна реформа. Її суть – перехід від складної системи з 42 різних режимів до універсальної пенсійної системи, починаючи з 2025 року.

      Реформа передбачає зміну принципу нарахування пенсій і перехід до системи пенсійних балів. Для отримання повної пенсії французам доведеться працювати мінімум до 64 років. Цей вік буде підвищуватися для того, щоб пенсійна система залишалася бездефіцитною.

      Роботу над реформою завершує уряд, який має намір провести її через парламент на початку 2020 року.

      Доброго ранку: яскрава добірка привітань
      сьогодні
      5020
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Пенсія Еммануель Макрон Протести Новини Франції Реформи
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