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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Страйки залізничників б'ють по економіці всієї України, – економіст

82 Читать новость на русском
"Укрзалізниця" / mind.ua

Страйки залізничників у локомотивних депо "Укрзалізниці" у Кривому розі та Кременчуці завдають шкоди всій економіці України.

Про це в коментарі "Обозревателю" повідомив економічний експерт Олександр Палій.

За словами експерта, металургійні підприємства через "італійський страйк" на "Укрзалізниці" вже не змогли завантажити десятки тисяч тонн продукції. Економіка країни недоотримує десятки мільйонів доларів валютної виручки, а самі підприємства несуть колосальні збитки.

"Страйки на транспорті, на тих підприємствах, які генерують приплив іноземної валюти, шкідливі для країни. Це всім повинно бути зрозуміло. Тут треба шукати компроміс. Транспорт та підприємства, які дають валюту, дуже важливі для України. Тут не можна займатися шантажем, а треба шукати спільний інтерес", – пояснив експерт.

Тільки за перші кілька днів підприємства через страйк не змогли відправити близько 60 тисяч тонн продукції вартістю близько 5 мільйонів доларів.

Щодня страйк на транспорті призводить до колосальних втрат не тільки для металургійних підприємств, але і для всієї України. Так, експортна виручка – один з основних джерел валюти в країні.

Палій впевнений: якщо страйки будуть продовжуватися, керівництво підприємства не зможе виконати вимоги працівників, навіть якщо погодиться на них.

"Це серйозна сума втрат. Це ілюстрація того, що на самих підприємствах неминуче будуть проблеми", – пояснив експерт. До речі, залізниця – один з основних способів транспортування товарів в Україні. Продовження бойкоту може вдарити по всій економіці країни.

Нагадаємо, що з 14 травня 2018 року залізничники у локомотивних депо "Укрзалізниці" проводять "італійський" страйк.

Криворізькі підприємства гірничо-металургійного комплексу України 16 травня 2018 року втратили третину добового виробництва у зв'язку зі страйком.

Теги: Фінанси Гроші металургія Укрзалізниця
Джерело: 24 Канал
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