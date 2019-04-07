Страждають через бюрократію: на Черкащині люди вже 5 років живуть без води

У селі Лящівка, що на Черкащині, люди змушені ходити по воду за кількасот метрів – до колодязя. Вони вже п'ять років живуть без централізованого водопостачання.

Водогін там побудували ще в 1970-х – силами колгоспу. Коли ж його розформували, система та свердловини опинились у приватній власності. Новий господар відмовився передавати водогін на баланс сільради.

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Відтоді, як у Лящівці припинили централізоване водопостачання, люди змушені ходили до колодязів. А їх на тисячу мешканців лише декілька десятків.

70-річна пенсіонерка Марія Безугла принести воду самостійно не може, адже найближчий колодязь – досить далеко від її дому. Воду жінці привозять діти.



Зараз ця колонка – без води

Водогін та п'ять свердловин у Лящівці побудували за гроші колгоспу ще 50 років тому. У 90-х роках його реорганізували й створили сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Лящівка".

Водопровід перейшов на баланс приватної фірми, а люди почали отримувати платіжки за воду. У 2014 році господар без пояснень вимкнув насоси.

У 2017 році в підприємства з'явився новий власник, але й він поновити водопостачання не допоміг. На камеру новий директор говорити відмовився, проте повідомив, що документів на свердловини та водогін від колишніх господарів не отримував, а тому й віддати нічого не може.

Немає цих документів і у сільраді, адже їм у власність систему не передавали. Прокуратура подала позов, щоб керівництво Лящівки таки узаконило водопровід як майно сільради.

Ми повідомили, що не можемо взяти водогін на свій баланс. Адже згідно зі законодавством, майно нам повинні передати з технічною документацією. А не так, що прийшли й просто сказали забрати,

– прокоментувала Антоніна Карасовська, сільська голова Лящівки.

У районній раді теж не знають, де документи на водогін і свердловини. Тож поки чиновники зволікають із вирішенням нагальної потреби, люди страждають, а свердловини – замулюються.