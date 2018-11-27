Стрес може бути корисним: 5 переконливих причин

Усі ми знаємо, що стрес шкідливо впливає на організм людини. Та американський психолог Кетлін Гунтерт вважає, що у деяких випадках стрес може приносити користь.

Реакція організму виникає тоді, коли люди не відчувають баланс між виниклою проблемою і способами її вирішення, пише Men's Life.

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Психолог дійшла до висновку, що стрес може бути поганим та хорошим. Перший тип стресу з'являється, наприклад, коли люди переживають розлучення, а другий - при переході на нову роботу.

Чим корисний стрес

1. Короткочасний стрес захищає клітини організму від окислювальних процесів, які виникають на тлі хвороб і старіння.

2. Нетривалий стрес покращує продуктивність людини. До прикладу, хвилювання через наближення здачі завдання сприяють зосередженості та мобілізації своїх сил. Короткотривалий стрес мотивує виконати роботу вчасно.

3. Завдяки стресу люди швидше розв'язують проблеми. І отримують життєвий досвід.

4. Стрес допомагає боротися зі страхами, а не уникати їх.

5.Короткотривалий стрес допомагає налагодити соціальні зв'язки, щоб відчувати себе щасливим і потрібним.

Дослідження стверджує, що стрес – це звичне явище і невіддільна частина у житті людей. У потрібному дозуванні він може бути корисним. Головне – уникати тривалих стресів і не нервуватися сильно через дрібниці.

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