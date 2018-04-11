Стрес прискорює процес старіння мозку, – вчені
Стресові події, такі як розлучення чи смерть члена сім'ї, негативно впливають на мозок, провокуючи його прискорене старіння.
Такого висновку дійшли вчені з Каліфорнійського університету, передає The Deccan Chronicle.
Близько 350 учасників дослідження розповіли про стресові події у своєму житті, які відбулися за останні 2 роки, та пройшли фізіологічні та психологічні тести.
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Завдяки аналізу обсягу і товщини кори мозку добровольців вчені визначили вік мозку і дійшли висновку, що стресові події істотно прискорюють старіння мозку.
Як відомо, кора пов'язана з рядом важливих процесів, наприклад, свідомістю, мисленням і пам'яттю.
Джерело: 24 Канал
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