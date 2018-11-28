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      Стрибки цін і парадокси попиту: чим відзначився ринок нерухомості з весни по осінь 2018

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      Ринок нерухомості Києві: тенденції весни-осені 2018
      Ринок нерухомості Києві: тенденції весни-осені 2018 / Фото із відкритих джерел

      Які тенденції на ринку нерухомості України спостерігались у буремний весняно-осінній період 2018 року.

      Дані за цей період на прикладі ситуації в Києві зібрали і проаналізували фахівці порталу M2bomber.

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      Новобудови

      З квітня до середини літа ціни на квадратні метри у новобудовах столиці спершу потроху падали, а потім знову піднялися.

      Так, у липні середня вартість метра квадратного у столичних новобудах становила 22 280 гривень. Для порівняння, у вересні ця позначка підскочила до 24 000.

      Раніше 24 канал повідомляв, як змінювались ціни у новобудовах Львова, Києва та Одеси у жовтні.

      Оскільки літо вважають традиційним періодом затишшя на ринку нерухомості, тому спад цін у цей період цілком прогнозований.

      З приходом осені забудовники дещо підняли ціни. За прогнозами аналітиків, ціни на житло навряд чи будуть дорожчати, адже попит на них як і раніше невисокий.

      нерухомість ціни на житло новобудови
      Ціни на квартири в новобудовах Києва восени 2018 зросли/24 канал

      Ситуація на вторинному ринку

      На фоні проблем масової і подекуди не надто надійної забудови, вторинний ринок нерухомості виглядає у більш виграшному світлі.

      Щодо цінових коливань, то ситуація з цінами квадратних метрів на "вторинці" є схожою на ситуацію в новобудовах: влітку ціни опустилися, а восени так само пішли вгору.

      Зокрема, у липні медіанна вартість на вторинному ринку становила приблизно 24 500 за метр квадратний, у вересні вона стрибнула до позначки 26 800.

      У листопаді вторинне житло вже трохи подешевшало – до 26 592 гривень за метр квадратний.

      Як наслідок цікава ситуація: нове житло навряд чи буде дорожчати і можливо, навіть подешевшає, а от "вторинка" навряд чи впаде в ціні.

      Читайте також: Ціни житла на вторинному ринку у Києві: що змінилось у жовтні

      Причиною такого парадоксу аналітики називають те, що забудовники орієнтуються більше на купівельну спроможність людей – будівельним компаніям потрібно швидше отримати гроші і вийти в плюс, щоб закінчити зведення інших об'єктів. А власники не обмежені в часі і можуть "притримати" свою нерухомість до більш сприятливих для них умов, успішно їх здаючи в оренду в період очікування.

      Ринок нерухомості вторинний ринок

      Що з орендою?

      Якщо питання про те, щоб купити власне помешкання навіть не стоїть, залишається його тільки орендувати.

      Попит на зйомне житло у столиці завжди стабільно високий, як і ціни на нього, які невпинно ростуть.

      Так, у квітні медіанна вартість однокімнатних квартир у Києві коливалась на рівні 6000 гривень, в середині літа вона вже зросла до 8500 гривень, а в листопаді вже сягнула – 9636 гривень.

      Фахівці констатують, що розраховувати на значне падіння вартості оренди житла у Києві не варто, хоча з початком зими вони можуть не набагато, але опуститись.

      Але поки новобудови будуть не по кишені для більшості українців, вони автоматично будуть перебувати в категорії орендарів, тим самим резюмуючи високий попит, а отже й високі ціни на зйомне житло.

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      Теги: Новини Києва Новини нерухомості Новини України Новини нерухомості світу Ринок нерухомості Ціни на нерухомість оренда житла Первинний ринок нерухомості Вторинний ринок нерухомості
      Джерело: 24 Канал
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