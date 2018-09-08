Стрибнув з мосту та не випірнув: тіло молодого хлопця дістали з Дніпра у Києві

Уранці 8 вересня у Києві біля станції метро "Гідропарк" рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій дістали із Дніпра тіло молодого хлопця.

Про це розповіла речниця ГУ ДСНС у Києві Світлана Водолага, передає ТСН.

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За її словами, загиблий народився у 2000 році.

"За попередніми даними, він з друзями стрибав о 3-й годині ночі з Венеційського мосту. Друзі спочатку намагалися його відшукати самостійно", – каже вона.

Водночас представниця ДСНС з посиланням на свідків додає, що молодий хлопець пірнув і не винирнув.

"8 вересня о 7:30 тіло дістали рятувальники та передали слідчо-оперативній групі. Наразі невідомо, чи був загиблий на момент пірнання у стані алкогольного сп’яніння", – підсумувала Водолага.

Негадаємо, нещодавно у Чернівцях під час відпочинку на річці Прут зник безвісти 16-річний юнак. Відомо, що прийшов він з другом на річку, а за деякий час останній помітив зникнення товариша.