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      Стрибок у безробіття: поради експерта, як діяти в умовах економічної кризи

      -
      Як діяти в умовах кризи / The Balance

      Економічні експерти вважають, що зарано говорити про те, що українська економіка летить у прірву. Україна зараз перебуває на другій стадії світової кризи, якій характерні висока нестабільність і обвал індексів акцій та нафти.

      Наслідки для української економіки можна буде зрозуміти згодом. Про це в ефірі 24 каналу говорив економічний експерт Андрій Блінов.

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      Він вважає, що на сьогодні, один із ключових моментів – це не тільки безпосередній розвиток пандемії і боротьби з нею, а те, що скоро люди масово почнуть виходити з самоізоляції. До того ж, за словами експерта, відбуватиметься загальне відновлення економічної динаміки.

      Як би нам не здавалось це прикрим, це стрибок у безробіття. Кожна країна думатиме про створення робочих місць,
      – вважає Блінов.

      Він дав декілька порад українцям, як діяти в теперішніх умовах.

      ► Перше. Не панікувати. За словами експерта, будь-які різкі рухи варто було робити наприкінці минулого року, коли був перший етап економічної кризи. Зараз паніка, непродумані дії, закупівля техніки, в якій немає потреби –  ні до чого. 

      ► Друге. Частину грошей краще мати готівкою, або на рахунках в банках на невеликий термін. Зважаючи на те, що можуть бути запроваджені більш суворі обмеження.

      ► Третє. Варто побудувати економічну діяльність на місяць. Ви повинні розуміти, що ситуація може змінитись і передбачити ситуацію, що хтось може втратити роботу.

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      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини України Світова криза 2020
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