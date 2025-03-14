Стрілець не був у військовій формі, є конкретні зачіпки, – МВС про вбивство Ганула

14 березня вранці просто посеред вулиці був застрелений активіст Дем'ян Ганул. У МВС розповіли деталі цього злочину.

Під час години запитань до уряду очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що до Одеси для розслідування резонансного вбивства виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти Центрального апарату Національної поліції на чолі з Головою Нацполіції Іваном Вигівським, передає 24 Канал.

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Що відомо на цей час

Клименко повідомив, що йому доповіли інформацію, яку вдалося зібрати станом на зараз.

"Є конкретні зачіпки. Оперативники та слідчі поліції працюють над встановленням особи стрільця та його затриманням", – наголосив посадовець.

Окремо міністр зауважив, що інформація про те, що стрілець був одягнутий у військову форму не відповідає дійсності.

"Прохання користуватися лише інформацією з офіційних джерел", – звернувся Клименко.

Нагадаємо, що близько о пів на одинадцяту ранку у центрі Одеси вбили відомого активіста Дем'яна Ганула. За даними, місцевих ЗМІ, нападник вистрілив двічі з короткоствольної зброї. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом вбивства одеського громадського діяча. Подію кваліфіковано як умисне вбивство, вчинене на замовлення.