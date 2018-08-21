Стрілець із Харкова, який вбив свою дружину і поліцейського, мав конфлікт через квартиру

Стрілець з Харкова Олександр Поярков, який вбив дружину та відкрив вогонь біля мерії, був одружений вдруге, а з першою дружиною розлучився через своє зловживання алкоголем. Також відомо, що Поярков мав конфлікт через нерухомість.

Про це в коментарі ТСН розповів батько стрільця Віктор Поярков, який обіймає посаду заступника директора з навчально-виховної роботи Харківського патентно-комп'ютерного коледжу.

24 канал повідомляв, що стрільцем біля Харківської мерії виявився 47-річний безробітний слюсар Олександр Поярков. У травні через невиплату зарплати він звільнився з роботи, після чого почав зловживати алкоголем та впав у депресію.

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"У нього була перша дружина – вона пішла від нього з сином, тоді Артему (син Олександра Пояркова) було 15 років. Пішла вона тому, що він почав зловживати алкогольними напоями і почались скандали. Потім з'явилась Наталя і наче вони непогано жили", – розповів батько стрільця.

Віктор Поярков також зізнався, що не спілкувався з сином від великодніх проводів. У той час батько не помітив у сина ані проблем у стосунках з другою невісткою, ані зловживання алкоголем. Зазначається, що з Олександром батько не розмовляв через конфлікт із нерухомістю.

Моя колишня дружина, матір Олександра, раптово померла і не встигла написати заповіт про те, щоб передати все майно онукові Артему, як вона планувала. Але вийшло так, що після смерті матері Олександр сказав: "Щоб квартира не була без нагляду, я туди підселю свого пасинка". Це було десь 2 роки тому. Цього року виникла розмова про цю квартиру і Олександр сказав: "Ні, я дітей звідти не виганятиму". З тих пір я з ними не спілкуюсь, навіть коли вони телефонували мені у день народження, я слухавку не взяв,

– розповів Віктор Поярков.

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Батько стрільця також запевнив, що той не мав конфліктів з органами влади, а також приводів до правоохоронних органів. Віктор Поярков також спростував стосунок стрільця до армії, про що раніше заявляли в поліції. Так, Олександр Поярков після строкової служби ще у радянський армії був непридатним до служби.

Нагадаємо, 20 серпня ввечері озброєний Олександр Поярков намагався увірватися до міськради Харкова. Коли на місце прибули поліцейські, чоловік відкрив по них вогонь і поранив 1 правоохоронця, внаслідок чого той помер. Ще 1 поранений поліцейський перебуває у стабільному важкому стані. Стрільця ліквідували.



Згодом стало відомо, що у Харкові знайшли мертвою дружину Пояркова. На тілі жінки були множинні вогнепальні поранення в руки, шию та обличчя. У поліції сповістили, що жінку вбив сам Поярков перед тим, як вирушити до центру Харкова та влаштувати там стрілянину під мерією.