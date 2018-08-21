15:31
21 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
30°C 17°C
  • середа
    23°C 15°C
  • четвер
    24°C 11°C
  • п'ятниця
    28°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Весільний генерал Путін. Економія туалетного паперу
Вєсті Кремля
21:33, 20 серпня
Вєсті.UA. Страшне поповнення Рабіновича. Ляшко VS Бред Пітт
Вєсті.UA
20:28, 20 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Стрілець із Харкова, який вбив свою дружину і поліцейського, мав конфлікт через квартиру

731 Читать новость на русском
Стрілянина під Харківською мерією
Стрілянина під Харківською мерією / Korrespondent.net

Стрілець з Харкова Олександр Поярков, який вбив дружину та відкрив вогонь біля мерії, був одружений вдруге, а з першою дружиною розлучився через своє зловживання алкоголем. Також відомо, що Поярков мав конфлікт через нерухомість.

Про це в коментарі ТСН розповів батько стрільця Віктор Поярков, який обіймає посаду заступника директора з навчально-виховної роботи Харківського патентно-комп'ютерного коледжу.

24 канал повідомляв, що стрільцем біля Харківської мерії виявився 47-річний безробітний слюсар Олександр Поярков. У травні через невиплату зарплати він звільнився з роботи, після чого почав зловживати алкоголем та впав у депресію.

Читайте також: Поліція підтвердила, що стрілець з-під мерії Харкова вбив свою дружину: деталі про зловмисника

"У нього була перша дружина – вона пішла від нього з сином, тоді Артему (син Олександра Пояркова) було 15 років. Пішла вона тому, що він почав зловживати алкогольними напоями і почались скандали. Потім з'явилась Наталя і наче вони непогано жили", – розповів батько стрільця.

Віктор Поярков також зізнався, що не спілкувався з сином від великодніх проводів. У той час батько не помітив у сина ані проблем у стосунках з другою невісткою, ані зловживання алкоголем. Зазначається, що з Олександром батько не розмовляв через конфлікт із нерухомістю.

Моя колишня дружина, матір Олександра, раптово померла і не встигла написати заповіт про те, щоб передати все майно онукові Артему, як вона планувала. Але вийшло так, що після смерті матері Олександр сказав: "Щоб квартира не була без нагляду, я туди підселю свого пасинка". Це було десь 2 роки тому. Цього року виникла розмова про цю квартиру і Олександр сказав: "Ні, я дітей звідти не виганятиму". З тих пір я з ними не спілкуюсь, навіть коли вони телефонували мені у день народження, я слухавку не взяв,
– розповів Віктор Поярков.

Читайте також: Напад на мерію Харкова: з’явилося відео стрілянини

Батько стрільця також запевнив, що той не мав конфліктів з органами влади, а також приводів до правоохоронних органів. Віктор Поярков також спростував стосунок стрільця до армії, про що раніше заявляли в поліції. Так, Олександр Поярков після строкової служби ще у радянський армії був непридатним до служби.

Нагадаємо, 20 серпня ввечері озброєний Олександр Поярков намагався увірватися до міськради Харкова. Коли на місце прибули поліцейські, чоловік відкрив по них вогонь і поранив 1 правоохоронця, внаслідок чого той помер. Ще 1 поранений поліцейський перебуває у стабільному важкому стані. Стрільця ліквідували.

Згодом стало відомо, що у Харкові знайшли мертвою дружину Пояркова. На тілі жінки були множинні вогнепальні поранення в руки, шию та обличчя. У поліції сповістили, що жінку вбив сам Поярков перед тим, як вирушити до центру Харкова та влаштувати там стрілянину під мерією.

Теги: Новини України Стрілянина поблизу мерії Харкова Новини Харкова Алкоголь Жертви Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Ломаченко став найкращим боксером світу за версією ESPN
 14 грудня 2017 , 23:42
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Легенда "Барси" замість матчу проти "Реала" відвідав дощове прощання із загиблими в авіакатастрофі у Колумбії
 4 грудня 2016 , 16:18
Головні новини футболу 17 квітня: Барселона не програла Сельті у скандальному матчі, Ребров феєрить у Лізі чемпіонів, українці у фіналах
 18 квітня , 07:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук