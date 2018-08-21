14:00
21 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
30°C 17°C
  • середа
    23°C 15°C
  • четвер
    24°C 11°C
  • п'ятниця
    28°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Весільний генерал Путін. Економія туалетного паперу
Вєсті Кремля
21:33, 20 серпня
Вєсті.UA. Страшне поповнення Рабіновича. Ляшко VS Бред Пітт
Вєсті.UA
20:28, 20 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Харківським стрільцем виявився 47-річний безробітний слюсар

283 Читать новость на русском
Фото з місця подій
Фото з місця подій / Фото з відкритих джерел

За даними поліції, стрільцем біля Харківської мерії виявився 47-річний безробітний слюсар Олександр Поярков. У травні через невиплату зарплати він звільнився з роботи, після чого почав зловживати алкоголем та впав у депресію.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник ГУ НП України в Харківській області Олег Бех, передає УНІАН.

Читайте також: Стрілянина у мерії Харкова: опубліковано відео зсередини будівлі

Поярков з 90-х років працював слюсарем-рихтувальником, ремонтував автомобілі.

Він мешкав із своєю дружиною Наталією у приватному будинку в Харкові. Розстріляну жінку правоохоронці виявили вчора, 20 серпня, близько 20:30, сигнал про виявлення тіла надійшов від рідних, котрі не могли до неї додзвонитися.

У день злочину він був у стані алкогольного сп’яніння. Водночас, за інформацією слідчих, дружина Пояркова повідомляла про скандали і сварки з чоловіком останнім часом, пропонувала йому розлучитися, якщо той не зміниться.

Нагадаємо, 20 серпня ввечері невідомий озброєний чоловік намагався увірватися до міськради Харкова. Коли на місце прибули поліцейські, чоловік відкрив по них вогонь і поранив 1 правоохоронця, внаслідок чого той помер. Ще 1 поранений поліцейський перебуває у стабільному важкому стані. Стрільця ліквідували.

Теги: Новини України Новини Харкова Стрілянина поблизу мерії Харкова Жертви Поліція
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Тимошенко лідирує у президентських рейтингах: обурливі факти про Леді Ю
сьогодні, 13:05 Тимошенко лідирує у президентських рейтингах: обурливі факти про Леді Ю
4965
6 самых интересных новых профессий будущего
сьогодні, 12:01 6 самых интересных новых профессий будущего
Володимир Співаковський
Стрілянина у Харкові: останні новини та головні версії
сьогодні, 11:05 Стрілянина у Харкові: останні новини та головні версії
Євгенія Мазур
В Україні заборонили відомий антисептик
сьогодні, 10:21 В Україні заборонили відомий антисептик
Як харківський мер Геннадій Кернес врятувався від кримінального переслідування
сьогодні, 10:00 Як харківський мер Геннадій Кернес врятувався від кримінального переслідування
Сергій Лещенко
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Ломаченко став найкращим боксером світу за версією ESPN
 14 грудня 2017 , 23:42
"Динамо" – "Шахтар": Ігор Суркіс прокоментував інформацію, що матч перенесений через доньку його брата
 10 квітня 2017 , 19:40
Англія, Польща та ще дві країни можуть бойкотувати ЧС-2018 в Росії
 12 березня , 10:26
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук