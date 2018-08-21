Харківським стрільцем виявився 47-річний безробітний слюсар

За даними поліції, стрільцем біля Харківської мерії виявився 47-річний безробітний слюсар Олександр Поярков. У травні через невиплату зарплати він звільнився з роботи, після чого почав зловживати алкоголем та впав у депресію.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник ГУ НП України в Харківській області Олег Бех, передає УНІАН.

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Поярков з 90-х років працював слюсарем-рихтувальником, ремонтував автомобілі.

Він мешкав із своєю дружиною Наталією у приватному будинку в Харкові. Розстріляну жінку правоохоронці виявили вчора, 20 серпня, близько 20:30, сигнал про виявлення тіла надійшов від рідних, котрі не могли до неї додзвонитися.

У день злочину він був у стані алкогольного сп’яніння. Водночас, за інформацією слідчих, дружина Пояркова повідомляла про скандали і сварки з чоловіком останнім часом, пропонувала йому розлучитися, якщо той не зміниться.

Нагадаємо, 20 серпня ввечері невідомий озброєний чоловік намагався увірватися до міськради Харкова. Коли на місце прибули поліцейські, чоловік відкрив по них вогонь і поранив 1 правоохоронця, внаслідок чого той помер. Ще 1 поранений поліцейський перебуває у стабільному важкому стані. Стрільця ліквідували.