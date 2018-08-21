Стрільця з-під мерії Харкова підозрюють у вбивстві власної дружини: у поліції розповіли деталі

Тіло вбитої дружини чоловіка, який влаштував стрілянину під міською радою Харкова, знайшли у приватному будинку в районі Холодної Гори, де жило подружжя. Жінка загинула приблизно 19 серпня близько 22:00.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на джерело в правоохоронних органах Харківської області.

24 канал повідомляв, що у Харкові знайшли мертвою дружину чоловіка, який 20 серпня влаштував стрілянину в міській раді. На тілі жінки були ознаки насильницької смерті.

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За інформацією агентства, причиною смерті жінки стали множинні вогнепальні поранення в руки, шию та обличчя.

У будинку правоохоронці виявили предмети, схожі на пістолет і гвинтівку. Ці речі вилучили та скерували на експрертизу.

Зазначається, що слідство обґрунтованою підозрює у вбивстві жінки її 47-річного чоловіка, який відразу після ймовірного скоєння цього злочину вирушив у центр Харкова, де влаштував стрілянину біля будівлі мерії. Наразі докладна інформація про особу нападника на будівлю мерії не розголошується.

Нагадаємо, 20 серпня ввечері невідомий озброєний чоловік намагався увірватися до міськради Харкова. Коли на місце прибули поліцейські, чоловік відкрив по них вогонь і поранив 1 правоохоронця, внаслідок чого той помер. Ще 1 поранений поліцейський перебуває у стабільному важкому стані. Стрільця ліквідували.