У середу, 8 липня, у Києві в районі Позняків невідомі влаштували стрілянину. Група осіб зі зброєю переслідувала позашляховик. Потім повернулась на місце та збирала докази.

Погоня за автівкою

Про інцидент, який стався просто у житловому комплексі, повідомили на сторінці у фейсбуці "Київ Оперативний".

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На опублікованому відео з камер спостереження видно, як четверо озброєних чоловіків гналися за чорним автомобілем Toyota. Невідомі бігли та стріляли услід машині. Водій намагався втекти від переслідувачів дворами.

Ліквідація доказів

Вони не встигли наздогнати автомобіль та сіли в мікроавтобус Volkswagen, який під'їхав до них. А тоді продовжили переслідування. Також видно, як невідомі повернулися на місце, де стріляли щоби зібрати гільзи. Вони їх шукали в траві.

Усі деталі інциденту наразі невідомі. Не повідомляють також і про мотиви переслідувачів.

Дивіться відео стрілянини із камер спостереження: