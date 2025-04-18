Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Муніципальну службу. Троє підлітків розважалися стріляниною посеред парку в Києві.

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Небезпечні ігри в парку

В одного з них виявили пневматичну зброю – її вже вилучили, а дітей передали батькам.

Інцидент трапився в "Парку Партизанської Слави". Перехожа помітила дітей зі зброєю та повідомила про це патруль "Муніципальної охорони". На місці виявили трьох хлопців 2011 та 2013 років народження – один із них мав при собі пневматичний пістолет, з якого підлітки стріляли по банках.

На місце викликали поліцію. Правоохоронці підтвердили, що зброя –пневматична. Її вилучили, а з дітьми та їхніми батьками провели профілактичну бесіду, аби уникнути подібних інцидентів у майбутньому.

До слова, у селі Лалово Мукачівського району Закарпатської області внаслідок вибуху гранати загинули два брати, які розпивали алкогольні напої та випадково витягнули чеку.

Поліція проводить досудове розслідування, на місці події виявили важіль та кільце з чекою до підривника.